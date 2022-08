Familias damnificadas por inundaciones en Sonora recibirán hasta 35 mil pesos

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, anunció que su administración y el Gobierno de la República, a través de la Secretaría del Bienestar, brindarán apoyos económicos de 30 a 35 mil pesos a cada una de las familias damnificadas por las inundaciones que dejó el monzón de Norteamérica, principalmente en municipios del sur del Estado como Guaymas y Empalme.

“El presidente lo ha dicho reiteradamente, que frente a cualquier tragedia impuesta por la naturaleza, el gobierno apoyará a los afectados, y cuando él dice que sin límites, significa pues que todo y toda aquella persona o familia afectada será beneficiaria de esto, primero apoyo económico, el monto lo vamos a definir con la Secretaría del Bienestar, pero puede rondar los 30 a 35 mil pesos, es para la atención de enceres, para esas pérdidas que se van con la corriente”, dijo el gobernador.

Cabe destacar, como se informó en La Verdad Noticias, fueron cientos de familias que perdieron todo su patrimonio con las lluvias registradas en días pasados.

Inundaciones dejan más de mil hogares dañados

Anuncian apoyos de hasta $35 mil a damnificados por lluvias.

De acuerdo con la Unidad Estatal de Protección Civil, tan solo en la región de Guaymas y Empalme hubo mil 500 hogares con daños, que representan más de seis mil personas damnificadas por las lluvias del pasado viernes, sábado y domingo, cuando precipitaron más de 450 mm de agua.

“Lo que decía yo de las colchonetas, es que me parecería una cosa insignificante, pero cuando a mí me dieron un dato de colchonetas distribuidas, le dije con pena a mi colaborador que se reservar a esa información, que me daba pena proporcionarla, pero resulta que las colchonetas ayudan a resolver un problema muy importante, entonces vamos a ir de menos a más en el apoyo a esta gente, el FONDEN (Fondo Nacional para Desastres Naturales) continúa teniendo recursos, es de los fondos que continúan vigentes y vamos apoyar también a familias afectadas en otros municipios”, agregó el mandatario sonorense.

Suman 11 muertos por inundaciones en Guaymas, Sonora

La actual temporada de lluvias en Sonora, que inició el 15 de mayo, ha cobrado 11 vidas en diferentes localidades. También se han registrado daños en 24 municipios, las más graves en Empalme y Guaymas, informó el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), Juan González Alvarado.

Ante la situación en estos dos municipios, se informó que la prioridad del gobierno de Sonora, en coordinación con todas las autoridades, será el salvaguardar la integridad física de las familias y, posteriormente, proceder con la reconstrucción de las áreas afectadas, sin escatimar o regatear ningún tipo de esfuerzo, informaron las autoridades estatales.

