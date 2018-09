Familias abandonan sus hogares tras ser irrumpidos por el Cártel de Jalisco

Grupos armados al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ingresaron el martes a la comunidad de Antúnez, municipio de Parácuaro, por los líderes de Los Viagras, lo que generó el desplazamiento masivo de habitantes de esta localidad michoacana.

Es el episodio más cruento de la guerra que libran ambas organizaciones criminales por el control de la Tierra Caliente de la entidad, estratégica para la elaboración y trasiego de drogas, tras más de una semana de balaceras.

De acuerdo con autoridades estatales, los sicarios del CJNG irrumpieron en la localidad para abatir a Rodolfo Sierra Santana, “El Rodo” o “El Barbón”, uno de los cabecillas de Los Viagras, que se refugiaba en Antúnez.

Los sujetos ingresaron armados a la localidad en varias camionetas, que se distribuyeron por colonias en busca de sus oponentes, según videos difundidos por pobladores en las redes sociales.

Durante la tarde del martes y madrugada del miércoles protagonizaron balaceras en diversos puntos de la comunidad; hasta el momento las autoridades no han dado a conocer si hay muertos o heridos producto del choque armado.

Mujeres, niños y adultos mayores que habitaban en las faldas de un cerro, fueron obligados a abandonar sus hogares, se refugiaron en el auditorio e iglesias de la comunidad, acondicionados como albergues por las autoridades municipales.

El alcalde de Parácuaro, el morenista Huriel Bautista Cabrera difundió el martes por la noche un audio en redes sociales donde pidió a los pobladores de Antúnez resguardarse en el auditorio donde se le brindaría atención.

“No me encuentro en la cabecera municipal, me encuentro fuera, ando acá para México, pero les comunico que se refugien en el auditorio y que pasen la noche y mañana a ver qué Dios dice; lo que ocupen con el jefe de tenencia, se coordinen con él, y yo me arregló después con el jefe de tenencia”, señaló.

Uno de los habitantes señaló, bajo condición de anonimato, que los hombres armados los corrieron de sus casas y los amenazaron con matarlos si oponían resistencia.

En redes sociales, los pobladores de Antúnez pidieron ayuda para atender y dar de comer a las personas que dejaron sus casas.

“Se solicita apoyo, lo que gusten llevar para que los desplazados preparen su comida”, señaló una vecina de la comunidad.

Desde hace varios días las clases están suspendidas y las autoridades anunciaron que no habrá festejos patrios este fin de semana. “Mi familia tiene tres días sin salir de la casa porque las balaceras no paran”, comentó otro vecino.

Según autoridades locales, el Cártel de Jalisco Nueva Generación desarticuló la influencia de Los Viagras en los municipios de Parácuaro, Coalcomán, Apatzingán y diversas zonas de Buenavista Tomatlán.

Sin embargo, el grupo criminal de los hermanos Sierra mantiene presencia en Buenavista Tomatlán, La Ruana, Zamora, Múgica y Lombardía.

Información: Universal