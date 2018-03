Familiares que abandonen a abuelitos serán castigados

El DIF canaliza las denuncias para ayudar a los abuelos abandonados por parte de sus familiares

“Los abuelitos se quedan viviendo solos en sus casas porque sus hijos no se hacen cargo de ellos y es por eso que nos llegan las denuncias ciudadanas que nos informan que hay un adulto solo que no se puede valer por sí mismos se les atiende y se les hace un estudio socioeconómico y vemos que tienen hasta cinco, seis o 10 hijos, entonces avisamos a la Fgecam de que hay una persona en abandono y posteriormente se hace la denuncia”.

Loscuando en su propio hogar los hijos no se hacen cargo de ellos y los dejan solos, por lo que ante estos casos consideradas comose da parte a la Fiscalía General del Estado de Campeche para interponer una denuncia, señaló Liliana Rendis Buenfil, directora de Atención Integral al Adulto Mayor del DIF estatal.Se contacta a los familiares para que el área jurídica del DIF pueda llegar a un acuerdo sobre la atención que debe tener con el anciano, sobre todo ahora que con lasse estableció que cualquier persona que tenga a su cuidado a un adulto,, comentó. De igual forma, indicó que en muchas ocasiones los hijos no tienen tiempo para hacerse responsables de sus padres, por eso se les hacenpláticas para que puedan involucrarse en la responsabilidad del anciano. “Se les hacen visitas en sus casas para saber que están bien los abuelitos y no estén siendo objeto de maltrato”, finalizó.