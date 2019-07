Familiares piden NO liberar a Duarte por multihomicidio en Narvarte ¡exigen justicia!

Se cumplen cuatro años del multihomicidio ocurrido en la colonia Narvarte, en el que Rubén Espinosa, la edecán de origen colombiano, Mile Virginia Marín, la activista cultural, Nidia Vera, al igual que Alejandra Negrete y Yesenia Quiroz, fueron privados de la vita dentro de un departamento ubicado en la calle Luz Saviñón, en la Ciudad de México.

Las hermanas de Espinosa, Patricia y Alma, así como familiares de Mile Virginia Marín, han exigido justicia desde que se dio a conocer el trágico hecho, así mismo, piden que se investigue las amenazas que los ahora occisos, recibían en Veracruz, estado que era gobernador por Javier Duarte; cabe mencionar, que dichas amenazas, las recibieron cuando Duarte lideraba al estado.

La intensidad de las amenazas que Vera recibió, la obligaron a huir de Veracruz menos de un año antes de su muerte, también, Rubén Espinosa, decidió resguardarse en la Ciudad de México, tan sólo 45 días antes de su asesinato.

Los familiares exigen que no liberen a Javier Duarte: “Que no suelten a Javier Duarte, que no lo suelten hasta que concluyan por completo las investigaciones. Que Javier Duarte no sea liberado”.

Por su parte, Patricia Espinosa, hermana de Rubén, se mostró enojada por la suspensión a la condena de Javier Duarte, quien fue “permisivo y omiso” frente los trágicos asesinatos de 19 periodistas en el estado que gobernaba.

“La suspensión de la condena a Duarte no se sorprende, no nos sorprende, pero aquí estamos exigiendo justicia a nuestro familiar, exigiendo justicia en un país donde asesinar se ha convertido en un deporte”.

Los familiares de las cinco víctimas, exigen justicia al Gobierno Federal y local, además, piden tomar en cuenta el trabajo periodístico de Rubén y las acciones sociales de Nidia Vera, para guiarse a quienes los privaron de la vida.

“Lo que queremos es que se castigue al autor intelectual de este artero crimen. Es una oportunidad para este gobierno reivindicarse”.

Así mismo, los familiares piden investigar a las empresas de seguridad privada en la Ciudad de México, las cuales, están ligadas Arturo Bermúdez y al trabajo de Rubén con el activismo de Nidia en Veracruz, pues tienen la esperanza de que encuentran huellas que conduzcan al autor del crimen.