Familiares de mineros atrapados en Coahuila exigen intervención del extranjero

Familiares de los mineros atrapados en Coahuila se muestran frustrados ante el poco avance en el operativo de rescate por lo que el pasado sábado 13 de agosto, rompieron el silencio y exigieron la intervención de un experto del extranjero y la renuncia de Laura Velázquez, coordinadora de Nacional de Protección Civil.

“La autoridad nos dice que nos esperemos, que falta mucho, que falta poco y ellos no saben ni qué cuentas pueden dar y nosotros lo que queremos es que nos ayuden”

El hermano de uno de los trabajadores que permanecen dentro de la mina que colapsó la semana pasada, detalló que él y otras personas han ofrecido su ayuda como conocedores del terreno dado a que llevan años trabajando, pero la autoridad no lo permite.

Cuando parecía que ya todo estaba listo, se suspendió el rescate de los 10 mineros por riesgo de colapso en la mina, situación que complicó todo el operativo.

Ante el complicado panorama, los familiares se han propuesto a la Coordinación de Protección Civil firmar un documento responsivo para que se les permita bajar a la mina colapsada y así ayudar en las labores de rescate, pero las autoridades dicen que no quieren arriesgarlos.

Hasta la última actualización, los familiares afirmaron que llevaban casi 24 horas sin nueva información ya que desde el viernes a las 20:00 horas, estaban esperando el último reporte.

“Desde anoche que salió a darnos información dijo que iba a venir a las 8:00 de la mañana y es hora que no aparece, no la encuentran aquí adentro, no sabemos qué pasa”.