Familiares de desaparecidos piden reunirse con AMLO durante su visita a Veracruz

Familiares de desaparecidos piden reunión con AMLO durante visita a Veracruz

Familiares de personas desaparecidas en Veracruz recibieron al presidente Andrés Manuel López Obrador bajo una serie de protestas a las afueras del Campo Militar, número 26-A, donde se desarrolló la conferencia del mandatario hoy lunes, para exigir respuestas tras el recorte presupuestal del 75 por ciento a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Las víctimas lanzaron gritos al presidente como "¡AMLO, recíbenos! ¡AMLO, recíbenos! ¡AMLO, recíbenos... o te seguiremos hasta donde vayas!", con el fin de que aceptara una reunión con ellos, pues el mandatario no ha accedido pese a ninguna de las solicitudes, acusaron las manifestantes.

"Seremos su sombra" advierten familiares de desaparecidos al pte @lopezobrador_ durante su gira en Veracruz pic.twitter.com/vZQw0tKiH9 — Gaspar Vela (@gasparvela) June 15, 2020

María Antonieta Muñoz, madre de Guillermo Muñoz desaparecido desde el 16 de noviembre de 2011, leyó el pronunciamiento del grupo de familiares y acusó al presidente Andrés Manuel de incumplir con sus promesas de campaña sobre la atención de personas desaparecidas en el país.

En vez de eso, señaló, AMLO ha reducido un 75 por ciento el presupuesto de la CEAV lo que afectará severamente el desempeño de las personas dedicadas a la búsqueda de personas desaparecidas.

Madres de desaparecidos piden reunión con gabinete de AMLO

Además de reunirse con el presidente, las madres de desaparecidos también solicitaron un reunión con la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y con Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, quien tomó el mando de la estrategia de búsqueda.

Los manifestantes recibieron al presidente con consignas.

“López Obrador cumple tu promesa de atender a los familiares de personas desaparecidas, cumple tu palabra, que no se repita un sexenio más de impunidad y corrupción”. añadieron “tú andabas atrás de nosotros para pedir el voto; ahora te pedimos que cumplas tus promesas, confiamos en ti, y no nos has cumplido nada”.

Dentro de sus demandas, las manifestantes también pidieron al presidente la destitución de Mara Gómez Pérez de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.