Familiares de Ingrid Escamilla exigen a medios terminar con amarillismo

Familiares de Ingrid Escamilla, víctima de feminicidio, exigieron a los medios de comunicación terminar con el amarillismo y respetar a Ingrid, así como a todas las víctimas, principalmente las de violencia de género.

“Les pedimos a los medios que no hagan de esto un circo”, enfatizaron.

La tarde del sábado, organizaciones de mujeres y familiares de Ingrid, protestaron en las principales calles de la Ciudad de México, para exigir un alto a los feminicidios. Durante su movilización arribaron al departamento donde vivía y fue asesinada Ingrid; desde ahí realizaron un energético llamado a las autoridades y medios de comunicación.

“Cada vez que vayan a publicar una foto, que vayan a escribir una línea, piensen, que lo piensen un poco, que sea una comunicación limpia, que no sea amarillista", suplicó Victoria Barrios López, tía de Ingrid.

El contingente empezó su avance a las 13:30 horas y caminó 3.2 kilómetros desde la estación Gustavo A. Madero del Metrobús, sobre Calzada de los Misterios, hasta llegar al número 258 de la calle Tamagno, donde se localiza el edificio en el que Ingrid residía desde hace seis meses, según una vecina.

“No, no, no es un hecho aislado, los feminicidios son crímenes de Estado", "Que te dije que no, pendejo, no. Mi cuerpo es mío, tengo autonomía", eran algunas de las consignas que gritaban durante la protesta.

Para honrar la memoria de Ingrid Escamilla, los vecinos de la calle Tamagno pegaron mensajes en los frentes de sus casas en papel morado.

Durante la manifestación, familiares de otras mujeres asesinadas pidieron que también se nombren y se realicen las investigaciones correspondientes. Además, exigieron alto a la impunidad y que las autoridades cumplan con su responsabilidad de esclarecer los asesinatos.

"Nunca más silencio", demandaron las participantes quienes acordaron no realizar pintas durante el trayecto. Asimismo coincidieron en que el edificio donde vivía Ingrid fuera respetado. El inmueble tiene un moño negro en la entrada y mensajes de solidaridad.

Después de tomar la palabra, cantar y gritar consignas, aplaudieron a las mujeres víctimas de feminicidio. Durante todo el trayecto fueron custodiadas por mujeres policías y miembros de Derechos Humanos, así como organizaciones de la sociedad civil que actuaron como observadores.

