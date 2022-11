Familia es amenazada por profesar religión judía en Tuxtepec

Durante casi siete años, una familia que profesa la religión judía ha sufrido discriminación de todo tipo, por pensar diferente a los demás y por vestirse como no lo hace el resto de la sociedad.

Las humillaciones y agresiones han llegado a tal grado, que incluso les desean la muerte con frases como "son unos malditos judíos y ojalá Hittler los hubiera acabado o matado a todos", además de ello les aventaban piedras a su vivienda y la madre de familia era considerada por sus vecinos como una bruja o “musulmana terrorista” que en cualquier momento podría explotarse con bombas, y todo por el tipo de culto que realizaba los días sábados, confesó Guadalupe López Bautista.

El hijo fue expulsado de una institución educativa por usar vestimenta judía. Todo empezó en 2016 cuando el joven Uriel Isaac Román López, de entonces 12 años de edad, fue expulsado de la escuela secundaria técnica número 2, por usar su y el TZITZIT, el primero de ellos es una especie de gorrito que usan los varones judíos y la segunda es una prenda que se usa con 4 tiras largas que representan los flecos del talit y es el recordatorio de los mandamientos de Dios.

El entonces director de la secundaria técnica 2, no permitía el uso de estas prendas para mantener el orden en la vestimenta oficial de la institución, aunque aceptó el pago de inscripción por concepto de colegiatura y también la cuota del comité de padres de familia, pero poco después expulsaron al joven, privando al pequeño judío de su derecho a estudiar.

"El tzitzit se mete directamente haciendo una oración, por debajo de la camisa o playera, yo llevaba todo en regla, o sea, el corte bajo, bien peinado y todo lo que pedían" explicó Uriel Isaac a MILENIO.

Después de la expulsión, Uriel tuvo que terminar la secundaria en el instituto de educación para los adultos en Tuxtepec, Oaxaca, pero debido al desplazamiento forzado tuvo que terminar la preparatoria y universidad en el norte del país, donde actualmente estudia diseño gráfico.

El padre de familia fue obligado a vender su plaza laboral

Don Antonio Román González recordó cómo en marzo del 2016, fue obligado a vender la tan cotizada plaza laboral que tenía en el sindicato al servicio del ayuntamiento de Tuxtepec, porque el director del área de agua potable en la era del priísta y entonces Presidente de Tuxtepec, Antonio Sacre Rangel, no le permitía "guardar el día sagrado para los judíos", que es el sábado, a pesar de que proponía intercambiar el "Shabat" por el domingo.

"Tuve que vender la plaza", en ese entonces, don "Toño" era la persona encargada de bombear agua potable en algunos pozos de la ciudad de Tuxtepec y después de eso tuvo que irse de su ciudad al no ser aceptado en ningún centro de trabajo, debido a sus creencias religiosas.

Pero antes de la salida de toda su familia, fue encarcelado por denunciar una irregularidad en el manejo de los recursos económicos del sindicato democrático "desafortunadamente descubrí un fraude en los últimos días que estuve ahí, por parte de la que en ese entonces era la secretaria general, Elsa Lagunes Santiago, era dijo, un fraude mínimo, de 5 mil pesos, lo exhibí en la siguiente asamblea que tuvimos, todo eso va quedando registrado en unas actas de asamblea, que ahí se va escribiendo todo, pero en ese tiempo los compañeros lejos de apoyarme o buscar alguna otra solución, ellos optaron por apoyarla a ella y dijeron que no habría problema, que luego lo pagara.

"Eso me puso en evidencia con la secretaria general, a pocos días, ella interpuso una demanda en el juzgado tercero de lo penal, y a los 8 días fueron los judiciales al ayuntamiento con una orden de aprehensión y sin derecho a nada me dijeron que estaba yo detenido y me llevaron directamente al reclusorio, estuve 4 meses con 20 días preso en el reclusorio de ahí de Tuxtepec".

