Familia de víctima tabasqueña en avionazo pide ayuda para viajar a Cuba

La Verdad contactó al usuario Xavy Rider vía Facebook, quien durante el transcurso de hoy informó que la señora Isela del Carmen Zavala Franco era su familiar y pasajera del vuelo Boeing 737 de Global Air que se estrelló ayer en la Habana, Cuba.

En entrevista se dijo muy afectado por la noticia, así mismo explicó que la familia ya se encuentra reunida en Tabasco desde donde emitirían un comunicado a la opinión pública para solicitar la ayuda gubernamental para confirmar, descartar, o continuar con el procedimiento que fijen las autoridades de la isla en estos casos.

Cabe mencionar que la mujer que hasta este momento se encuentra en calidad de desaparecida es empleada de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) y se encontraba en Cuba por cuestiones de salud, según precisaron los familiares.

Directivos de la máxima casa de estudios, confirmaron también a Grupo Cantón de Tabasco que Isela del Carmen Zavala Franco es empleada de la institución, precisando incluso que se trata de personal sindicalizado.

Xavy Rider, indicó que “el presidente emitió un comunicado donde según apoyará a los familiares con todas las facilidades, en este caso sería un documento de emergencia y no un pasaporte que dura 3 días para entrega, ojalá en su medio pueda hacer público que una tabasqueña, está allá y aunque sea el Gobernador nos haga más fácil él nos den más rápido informes”.

Según medios locales en Cuba, informaron que una de las dos sobrevivientes es mexicana, “la embajada no responde ustedes que tienen en sus manos algún otro número local o algún lugar que me pueda ayudar, porque en la embajada no responden”.

Cabe mencionar que agencias internacionales difundieron este día, que fue identificada una víctima más de nacionalidad mexicana, ahora confirmada procedente de Tabasco, con lo que se llegaría a siete, contando a la tripulación.