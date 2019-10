Familia de niño autista denuncia a la escuela que lo reportó por acoso sexual

La familia de un pequeño de cinco años que padece trastorno del espectro autista, denunció que fue reportado por acoso sexual en su escuela, ya que abrazaba a sus compañeros.

El menor, identificado como Nathan, asite al jardín de infantes de la escuela East Rodge en Chattanooga (Tennessee, EE.UU) y antes recibía reiteradamente llamados de atención por traspasar los límites e invadir el espacio personal de otros.

La tutota legal del niño, Summery Putnam, seguró que hace unas tres semanas, su maestra se comunicó con ella para informarle sobre el comportamiento, acusándolo de cometer actividades sexuales contra sus compañeros.

"Se me revolvió el estómago", dijo. Luego agregó: "la maestra me lllamó y me dijo que 'usted debe hablar con Nathan sobre los límites".