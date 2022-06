Familia de Debanhi Escobar está siendo intimidada por la Fiscalía de NL, afirman

La familia de Debanhi Escobar ha sido intimidada por la Fiscalía de Nuevo León, según afirmó el señor Mario Escobar, padre de la joven de 18 años de edad que perdió la vida en extrañas circunstancias, pues las versiones sobre lo que puso fin a la vida de la adolescente son rechazadas por sus seres queridos.

Así mismo señaló que tuvo una reunión con las autoridades estatales y federales el pasado 25 de mayo y afirmó que desde entonces no ha tenido ninguna novedad sobre el caso.

En La Verdad Noticias dimos a conocer que la Fiscalía de NL sostiene que la muerte de Debanhi fue un accidente, hipótesis manejada pese a los resultados de la autopsia independiente que hizo la familia, en la cual se indicó que fue golpeada y abusada sexualmente.

A través de su canal de Youtube, el padre de la estudiante de 18 años de edad, indicó que hasta el momento no hay avances y mucho menos imputados por lo sucedido, ya que aún están descartando que se trate de un accidente.

Denunció además que la forma de actuar de las personas que acudieron a su domicilio a catear el cuarto de su hija, pues hicieron preguntas re victimizantes y tomaron fotografías a escondidas de ellos.

“Les dije llévate todo, qué quieres encontrar… no tengo nada que esconder, por qué no me dicen y yo se los doy, por qué tomar fotografías a escondidas, eso no es ético”.