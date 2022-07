Familia arma disputa en Cinépolis por golosinas; hay heridos

Lo que se disponía a ser una tarde de diversión terminó en heridos y detenidos en una sucursal de Cinépolis Cuauhtémoc en la Ciudad de México, luego que una familia inició una discusión por la falta de alimentos y golosinas en la tienda.

Los hechos se registraron el viernes cuando la familia que fue identificada como miembros de circo Fuentes Gasca arribaron a la taquilla a comprar los boletos para entrar a una función, pero al acudir a la zona de dulcería les notificaron que únicamente había en existencia palomitas y refresco, noticia que no fue de su agrado.

Ante esto, los clientes solicitaron su reembolso a los trabajadores del establecimiento pues afirmaron que al no tener los productos que querían consumir no entraría a la función ya prevista, sin embargo, el personal les indicó que dicha petición no podía ser cumplida, lo que derivó en una disputa.

Familia y trabajadores de Cinépolis se enfrenta a golpes

El enfrentamiento terminó en heridos y detenidos.

De acuerdo al medio XHEPL, el personal del cine les informó que no podían regresarle el dinero, pero a cambio les podían dar cortesías para regresar otro día, sin embargo, esto no fue aceptado por los miembros de la familia.

La discusión terminó en agresiones físicas entre ambas partes; según los informes uno de los hombres comenzó a burlarse de la mujer y golpeó a su hijo de 15 años y posteriormente lanzó otro golpe contra la fémina.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja de la Ciudad de México, quienes atendieron a la mujer golpeada y a su hijo ya que presentaron heridas leves. En tanto, tres trabajadores del cine fueron trasladados a la comandancia municipal.

Tras los hechos, los empleados y la familia afectada lograron llegar a un acuerdo, por lo que la denuncia en contra los trabajadores de la cadena de cines no procedió, según confirmaron los abogados de las víctimas a medios locales.

¿Qué significa disputas?

Las disputas son batallas o luchas que se llevan a cabo para imponer una posición. Esta situación puede tratarse de un duelo verbal o de una confrontación que incluye el uso de violencia o fuerza. Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, un caso similar ocurrió también en Cinépolis en donde una mujer acusó de acoso y agredió a un empleado.

