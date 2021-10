Familia afgana deportada volverá a México; INM admite error en trámites

La familia afgana que llegó el miércoles a en busca de asilo y fue deportada a Turquía volverá a México, luego de que el Instituto Nacional de Migración (INM) le negara la entrada al país por falta de documentación.

En redes sociales circuló una denuncia de que el INM iba a deportar a una familia, entre ellos una mujer con siete meses de embarazo, que llegó de Afganistán solicitando protección y que nada pudo hacerse para evitar su traslado.

En un comunicado, el INM se justificó diciendo que la pareja tuvo inconsistencias en su declaración, como no acreditar los motivos de su viaje o no dar detalles al respecto. Tampoco tenían una solicitud de asilo previa ante las autoridades y no habían iniciado el procedimiento de solicitud de asilo como debieron hacerlo.

Afganos regresarán el domingo

Una mujer de siete meses de embarazo buscaba asilo en México.

Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), dijo para Milenio Televisión que ya hay un permiso por parte del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y del INM, para que la familia afgana pueda solicitar asilo en el país.

“Nosotros (IMUMI) ya compramos el boleto y estaríamos esperando que lleguen el domingo a México, para tener una entrevista de necesidades de protección”, dijo Kuhner.

Mujeres para la Migración aseguró que la familia afgana sí solicitó asilo, pero el INM respondió que en ningún momento solicitaron el reconocimiento de la condición de asilado político en México en el aeropuerto de la Ciudad de México.

Sin embargo, las personas extranjeras han iniciado un procedimiento oficial ante la autoridad mexicana en el exterior para obtener la condición de asilo, como debieron hacer desde un principio, reconoció la autoridad migratoria.

Afganos en México

Más de 100 afganos han llegado a México en condición de refugiados.

De acuerdo con Aristegui Noticias, hasta el 1 de septiembre habían llegado cuatro contingentes de ciudadanos afganos en busca de asilo en México, entre trabajadores de medios, periodistas independientes, activistas y sus familias, entre ellos 75 menores de edad.

La Secretaría de Relaciones Exteriores precisó que “la recepción de personas de Afganistán es una decisión política del Estado Mexicano y realizada en total apego a la tradición histórica de asistencia humanitaria de nuestro país”. La Verdad Noticias.

