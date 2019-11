Familia LeBarón viajará hacia Washington en caravana para hablar con Trump

La Familia LeBarón planea viajar hacia Washington en caravana para hablar con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; en días pasados, le enviaron una carta para anunciarle su plan.

En el documento solicitaron una reunión con el mandatario estadounidense, tras los hechos ocurridos el pasado 4 de noviembre en Bavispe, Sonora, en donde fueron asesinados nueve integrantes de su familia, entre ellas tres mujeres y seis niños.

La familia pretende hablar sobre el ataque que sufrió sus parientes a principios de éste mes

Además, agradecieron su profundo agradecimiento por el apoyo mostrado de parte de la administración de Trump e hicieron un llamado para que las autoridades de EEUU, así como de México se unan para tener condiciones más seguras para ambos países.

"Nuestras familias están unidas en la creencia de que el bien puede y debe provenir de la tragedia que nos ha dejado a todos destrozados", expusieron.

Se prevé que la caravana llegue a su destino dentro de una semana, para que Donald los reciba en nombre de las familias Johnson, Largford y Miller.

Se espera que en una semana la familia LeBarón se reuna con Donald Trump

El pasado 10 de noviembre, el gobierno de México le pidió al Buró Federal de Investigación (FBI) que participara en las investigaciones del asesinato de nueve integrantes de la familia LeBarón.

Aunque, sólo podrán realizar diligencias en conjusto con la Fiscalía General de la República y no estarán armados.

Cabe mencionar que un día después, el 11 de noviembre, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, indicó que ya hay detenidos por el ataque contra esa familia, pero no dio mayores detalles.

Cabe mencionar que horas atrás, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador dijo que está dispuesto a reunirse con los LeBarón para informarles sobre la investigación, esclarecer el ataque y así "nos tengan confianza".

"Nosotros no protegemos a nadie. El estado mexicano no es el principal violador de los derechos humanos, ya ni hay impunidad... entiendo que sigan viendo con desconfianza al gobierno, pero ya no somos los mismos. No vamos ocultar nada y no vamos a darle impunidad a nadie", mencionó.

