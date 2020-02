Falta de personal en el IMSS Guadalajara, deja a heridos desamparados

A través de las redes sociales, derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Guadalajara, han denunciado que falta personal para atender a los pacientes, pues éstos se la pasan horas esperando en la sala de urgencia, sufriendo.

María Luna, aunque no fue ella directamente la afectada, sino su hijo, indicó que lo llevaron a la clínica 89 del IMSS y no lo recibieron porque no había traumatólogo, por lo que le pidieron que regresaran otro día.

Esto lo hizo público, luego de que el periodista Ciro Gómez Leyva compartira que un paciente del Hospital Regional Fidel Velázquez Sánchez, en Ecatepec, Estado de México, tuvo que esperar 6 horas para que le atendieran una fractura.

Una derechohabiente del Hospital Regional Fidel Velázquez Sánchez, en #Ecatepec, #Edomex, tuvo que esperar 6 horas para que le atendieran una factura. Este video que nos hicieron llegar, muestra cómo los enfermos esperan su turno hacinados en el pasillo: pic.twitter.com/js0XFu2IY8 — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) February 6, 2020

"Eso no es nada, mi hijo tuvo una caída el viernes 1 de ese mes, fractura de muñeca lo llevamos a la clínica 89 del IMSS en Guadalajara no lo recibieron porque no había traumatólogo y tampoco lo estabilizaron, nos pidieron que volvieramoa el día sábado 2", escribió en Twitter Luna.

Ante su queja, el Instituto le indicó a ambos denunciantes: "Buenos días, denos la oportunidad de atender la problemática que reporta, le agradeceremos enviar por mensaje privado nombre y teléfono de contacto".

Tomás Ávalos, quien es usuario de dicha red social, igual indicó que en el Hospital 89 de Guadalajara, no hay suficiente personal para atender a la gente, por lo que ésta se encontraba en riesgo alto.

"@Tu_IMSS buena noche. Hoy no hay personal suficiente para atender urgencias en el Hospital 89 Guadalajara. Hay una persona en riesgo alto y ya tiene una hora allí. Sin lugar para sentarse. Puede ir a otro hospital a que lo atiendan?"

@Tu_IMSS buena noche. Hoy no hay personal suficiente para atender urgencias en el Hospital 89 de Guadalajara. Hay una persona en riesgo alto y ya tiene una hora allí. Sin lugar para sentarse. Puede ir a otro hospital a que lo atiendan? — Tomás Avalos (@toavalos) February 8, 2020

La dependencia indicó: "Buenas noches, permítanos atenderle, para ello por mensaje privado le solicitaremos datos".

Hasta el momento, el IMSS, no se ha expresado ante esta situación, sin embargo, hay temor a que la vida de los usuarios estén en peligro, sobre todo por las largas esperas.

