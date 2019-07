Falso fraile pide dinero a feligreses para viajar GRATIS a Italia

El Templo San Francisco de Asís, en el municipio de San Pedro Garza García en Nuevo León, denunciaron a un falso fraile que pasa de hogar en hogar pidiendo dinero a los feligreses para poder ir a Asís, Italia.

“Es completamente falso, tengan cuidado”, denunció la iglesia a través de sus redes sociales recalcando que el falso fraile no tiene ninguna relación con dicho centro religioso.

La iglesia compartió en redes sociales fotografías del supuesto fraile que ha obtenido, según los datos recabados, grandes cantidades de dinero para un fin desconocido hasta el momento.

“Estimados hermanos, nos ha llegado la noticia de que esta persona se ha presentado en algunos hogares afirmando ser fraile franciscano y solicitando dinero para viajar a Asís.”, se lee en la publicación.

En las fotografías se puede observar a un joven de entre 25 y 30 años de edad aproximadamente vestido con un habito color café y tenis blancos, también carga con una mochila color gris colgada del hombro.

FALSO FRAILE SE DEFIENDE

El joven acusado de hacerse pasar por un fraile para pedir dinero declaró que todo es falso y que el se encontraba yendo a su terapia artística vestido con un habito cuando fue fotografiado y acusado de engañar a los feligreses.

“Cuando vi la publicación no le tomé importancia, pero después todos los medios lo estaban difundiendo;Lo que pasó es que me pareció gracioso ponerme el atuendo desde que bajé del autobús, pero no lo vi como un delito”, declaró en una entrevista el joven.

El falso fraile reveló que se comunicó con la iglesia para aclarar lo sucedido y el padre le mencionó que la publicación fue realizada con el fin de informar a la comunidad de que “la persona que estaba pidiendo dinero no pertenece al templo”.