Falsa alarma: Secretaría de Salud de Chihuahua descarta caso de coronavirus

Este lunes, se esparció un rumor sobre la aparición de un caso por el Nuevo Coronavirus (2019-nC0V) en Chihuahua; por lo que, se solicitó una respuesta al respecto a la Secretaría de Salud de ese estado, quien, descartó dicha posibilidad.

Secretaría de Salud de Chihuahua descarta coronavirus

Un rumor sobre otro caso del Nuevo Coronavirus (2019-nC0V) en México, puso en tensión el estado de Chihuahua, pues, se argumentaba que, en ese estado se encontraba una menor de edad que, había ingresado con un cuadro de síntomas similares al que provoca el temido coronavirus chino, y que, se encontraba en aislamiento.

Sin embargo, la Secretaría de Salud de Chihuahua, descartó la posibilidad de un nuevo caso, el cual se sospechaba estaba siendo atendido en el hospital Christus Muguerza.

Declaraciones del Secretario de Salud de Chihuahua

Jesús Enrique Grajeda, titular de la Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua, comentó que, se comunicaría directamente con el hospital Christus Muguerza, para descartar por completo el presunto caso de coronavirus.

Enrique Grajeda, expresó: “No estoy enterado. Hasta ayer en la noche no había ni uno en el estado de Chihuahua y los siete que había en el país, fueron descartados”.

Secretario de Salud pide no causar pánico

Jesús Enrique Grajeda, pidió a todos los ciudadanos que, no sobre alarmen a la comunidad sobre casos del Nuevo Coronavirus (2019-nC0V), pues, no se debe caer en pánico, y aseguró que, él, se encuentra pendiente para informar oportunamente a todos, en caso de que exista o no un paciente con el temido coronavirus chino.

México sigue lucha contra coronavirus chino

El sector salud de México, se encuentra aún, evitando que el mortal virus del Nuevo Coronavirus (2019-nC0V), entre a tierra mexicana; por lo que, ha montado en maquiladoras y aeropuertos, donde, ciudadanos chinos, se encuentran en contacto directo con mexicanos.

