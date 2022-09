Falsa agencia de viaje estafó a más de 50 personas en Guanajuato

Una falsa agencia de viaje ha defraudado a más de 50 ciudadanos en el estado de Guanajuato. Les prometieron paquetes y ofertas irresistibles. Sin embargo, al final no les otorgan nada y se escaparon con el dinero de las víctimas.

La supuesta agencia de viajes se dice llamar Ohlala Travel Club, los montos económicos que se depositaron van desde los 30 mil, hasta los 72 mil pesos.

Esta turbia agencia, opera desde la calle Castillo de Windsor número 112 en la colonia Loma de los Castillos, en León; afuera se puede ver una lona publicitaria solamente.

Cabe destacar, como se informó en La Verdad Noticias, las agencias de viajes fraudulentas según Profeco, son la nueva forma de estafar de las personas que se hacen pasar por empresas a aquellas personas que buscan promociones para vacacionar durante una temporada.

Agencia de viaje fraudulenta en Guanajuato

Los afectados comenzaron a investigar en redes sociales sobre esta agencia.

La empresa está a nombre de Lizbeth Negrete, pero quien ofrece los paquetes vacacionales y está en contacto con los clientes es Diana Negrete, hermana de la propietaria. Los afectados comenzaron a investigar en redes sociales sobre esta agencia y se dieron cuenta que no eran las únicas personas con este problema, las víctimas fueron saliendo poco a poco.

"Mi hijo la contactó por una recomendación, nos ofreció un viaje a Cancún todo incluido con vuelos en 11 mil pesos, varios familiares se animaron y en total íbamos a ir 14 personas, el viaje era el 19 de agosto, un día antes le pedimos los vuelos y no los tenía”, comentó una de las personas defraudadas.

Personas estafadas por supuesta agencia de viajes interponen queja

Agencia de viaje en Guanajuato.

Otros afectados adquirieron vuelos a Canadá, en total le entregaron a Diana Negrete, 32 mil pesos.

"Ya hay denuncias en Profeco y en el Ministerio Público contra las hermanas, porque entregaban pagarés, recibos y hasta mostraron sus credenciales”, agregaron.

“Decidimos viajar a la Ciudad de México para de ahí volar, pero al final se supone que me iban a depositar el dinero para poder comprar los vuelos en el momento, no me resolvieron, me iban a pagar el hotel para al día siguiente viajar y me quedé varado 14 horas.

