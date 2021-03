Usuarios de Telmex, Izzi y TotalPlay reportaron este lunes fallas en el servicio de internet que ofrecen estas compañías; pese a ello, los tres principales proveedores de internet en México no han informado cuál es el motivo de estas inconsistencias.

De acuerdo con el sitio DownDetector, el internet que ofrecen Telmex, Izzi y TotalPlay presentó fallas de conexión desde esta mañana en diferentes zonas de la República Mexicana, pero principalmente en los estados del centro del país.

Falla internet de Telmex, Izzi y Total Play en varios estados del país

¿Dónde está fallando la conexión de internet?

Según el mapa de fallas de internet de la compañía Telmex se registra en Guaymas, Monterrey, Guadalajara, Aguascalientes, Tabasco, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Colima, Acapulco, Mérida, Tijuana y La Paz.

Mientras que los usuarios de Izzi reportan que el internet falla en Ciudad de México, Estado de México, Guadalajara, Acapulco, Puebla, Campeche, Mérida, Veracruz, Monterrey, Chihuahua, Nuevo Laredo y Tijuana.

TotalPlay es el proveedor que registra hasta el momento el mayor número de reportes por fallas en su internet. Las quejas surgen de Tijuana, El Paso, Hermosillo, Chihuahua, Monterrey, Guadalajara, Colima, Torreón, Ciudad de México, Puebla, Estado de México, Morelos, Veracruz, Mérida, Tabasco, Cancún, y Chiapas.

Destacan que las fallas de internet de las tres compañías son intermitentes.

También el sitio DownDetector muestra que varios servicios de internet presentan fallas como son: Microsoft Teams, Google, Google Meet, Office 365, Xbox Live, YouTube, Gmail entre otros.

Los reportes y experiencias con los problemas de internet en México comenzaron a aparecer poco después del mediodía, hora de la Ciudad de México. Aún no hay postura oficial por parte de proveedores ni plataformas, así que esperamos por más detalles y el restablecimiento total de los servicios.

En redes sociales no se hicieron esperar las quejas por el pésimo servicio de Internet que ofrece Telmex, Izzi y TotalPlay, pues señalan que algunos estudiantes no han podido ingresar a sus clases, mientras que otros no han podido continuar con trabajo a distancia.

¿Donald Trump regresa a la presidencia en 2024? Síguenos en Google News para mantenerte informado.