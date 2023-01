FRENAAA protesta en embajada de Canadá para señalar a AMLO como "charlatán"

Gilberto Lozano, líder del Frente Nacional AntiAMLO (FRENAAA), organizó una protesta frente a la embajada de Canadá en la Ciudad de México, para enviar una advertencia a Justin Trudeau, primer ministro canadiense, sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Acompañado de sus seguidores, Lozano protestó frente a la embajada canadiense, en el marco de la visita que realiza Justin Trudeau a México para participar en la X Cumbre de Líderes de América del Norte con López Obrador y Joe Biden, mandatario de Estados Unidos.

Cabe destacar, como se informó en La Verdad Noticias, otros manifestantes que se hicieron presentes fueron la Familia LeBarón, quienes piden a Joe Biden y AMLO declarar a narcos como terroristas.

Lozano aseguró que el presidente de México tiene una visión “comunistoide, socialista, que es copia de lo que se instaló en Venezuela, y Cuba, y Nicaragua”.

“Y usted señor Trudeau, como primer ministro, sepa que está tratando con una persona que no tiene honor a la palabra, un vil títere de Nicolás Maduro", dijo.

“Y queremos decirle a usted que este señor, por su corrupción, no cree en las energía renovables, no lee en las energía limpias y ha pisoteado las inversiones extranjeras en energías sustentables, que son prioridad de esta Cumbre”, expresó al asegurar que López Obrador “se asocia con líderes del crimen organizado”.

Lozano acusó que en México se contratan médicos cubanos e indicó que nuestro país le compra “hasta piedras a Cuba para poner los rieles oxidados a una obra que va a ser un fracaso como en Tren Maya”.

“He is a vulgar, a charlatan and he doesn't represent a mexican people”, expresó el líder de FRENAAA ante la embajada de Canadá.