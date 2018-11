FOTOS: Mira la peculiar forma en la que se despide de la presidencia Peña Nieto

El aun mandatario mexicano, Enrique Peña Nieto, está a unos días de dejar el cargo como presidente de México, del periodo 2012 – 2018 y la silla presidencial será ocupada con Andrés Manuel López Obrador, los primeros días de diciembre del año en curso.

Peña Nieto, ha sido uno de los presidentes, más controversiales que México ha tenido.

Con motivo de la finalización de su cargo, se despidió por medio de redes sociales y específicamente en Instagram hizo un conteo con fotografías.

Al actual presidente de México, le quedan menos de 10 días y en "festejo" a ello, compartió dos imágenes representativas. Aquí te las enseñamos:

Claramente los comentarios de la gente no se hicieron esperar y, posiblemente de manera irónica, o no, los usuarios le pedían que no se fuera.

Lo más probable, es que la cuenta regresiva que continuaría en 8, siga hasta el día en que deje el cargo presidencial de México.