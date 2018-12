FINGEN SU MUERTE: Martha Ericka y Moreno Valle podrían haber planeado su accidente

FINGEN SU MUERTE: Martha Ericka y Rafael Moreno Valle podrían estar vivos

Son varias cosas las que no concuerdan con las versiones oficiales sobre la muerte de la gobernadora de Puebla, Martha Ericka Alonso y Rafael Moreno Valle, pues según usuarios de redes sociales, hay datos que le esconden a la ciudadanía ya que Moreno Valle el esposo de la gobernadora de Puebla, se habría hecho millonario dela noche a la mañana.

Imágenes de facebook

De entre las cosas que los usuarios se preguntan, son:

¿Por qué fue tan sospechosa la compra del helicóptero que hizo Rafael Moreno Valle. La aeronave adquirida, es considerada como el “Ferrari de los helicópteros “, un AgustaWestland AW109s Grand en color negro, modelo 2012.

“Es un helicóptero con turbinas, el tren de aterrizaje replegable y el modelo más lujoso de los que fabrica esta empresa italiana. Moreno Valle se reservó los datos de compra de helicóptero del gobierno de Puebla” se lee en la publicación de Facebook.

“Porque iba a “rentar” un helicóptero cuando siempre usaba este mismo? Porque ya no era el el gobernador? No tiene sentido, porque Martha Erika su esposa si era Gobernadora y ese helicóptero era exclusivo de Moreno Valle, siendo Martha la gobernadora es ilógico rentar un helicóptero cuando ya se tiene el de siempre a la mano”.

Demandan también la trágica escena del accidente en el que supuestamente murieron.

Los datos oficiales dicen que los cuerpos quedaron calcinados por las llamas y los usuarios de Facebook, hacen la comparación a un accidente de aeronave “real” con el que sucedió el 24 de diciembre.

“PORQUE NO HEMOS VISTO LOS CUERPOS, PIENSA ‼ Cuanto tiempo a pasado y no hemos visto los cuerpos‼️ Nos an estado restregando el mismo video absurdo 10,000 veces al día por todos los medios, las mismas fotos y TODOS los medios “oficiales” manejan la misma versión idiota: Y NO HEMOS VISTO NINGÚN CUERPO!? NI ANTES-DURANTE o DESPUÉS”.

Denuncian además que todo fue planeado para culpar a AMLO y a Morena, el partido político al que pertenece el actual presidente de México.

Captura de pantalla

“Como es que ellos saben que ahí viajaban los “Moreno Valle” si ni siquiera los vio NADIE abordar el helicóptero, ni nadie a visto los cuerpos calcinado? Deberíamos de aver visto ya fotos o videos de los aficionados o colados o reporteros independientes como siempre ocurre en cualquier acontecimiento inesperado, todo mundo usa un smartphone y todos tomamos video: Pero aquí: Nada de nada”.

Mencionan que no hay tuits de ninguno de los momentos, antes ni después.

En el lugar del accidente, habían varias ambulancias pero ningún camión de bomberos.

“La intención jamás fue de apagar el fuego asi seria “mas creíble” el show y la mentira de “los cuerpos calcinados” que tampoco cuadra, porque los cuerpos al aire libre no se queman al 100% y NO se pueden calcinar completamente debido a la poca temperatura y a la NO constantemente presión de calor en las mismas zonas”. “En el video del helicóptero incendiándose, los policías no hacen NADA por extinguir ese fuego pequeño, mas bien se observa que protegen que no se apague”. “Nadie los a visto quemándose, porque eso nunca sucedió ‼Ahora usaron dos cuerpos de la morge, cualquier cuerpo femenino y otro masculino que encajen con el físico de los Moreno Valle, si no encuentran a las muestras adecuadas para el show, pues no importa, el plan es mostrar cenizas y boala”.

Imágenes de Facebook

Según los usuarios, los datos oficiales, mientes; Se necesitan temperaturas superiores a los 1000 grados para lograr calcinar un cuerpo humano.

"Quemar un cuerpo de modo que se vea convertido en cenizas no es tan sencillo. Se necesitan los rigores del mismo infierno para que los huesos queden calcinados, temperaturas muy superiores a los 1000°.Se necesita un calor muy intenso por muchas horas y esto quemaría todo a su alrededor." Imágenes de facebook

Mencionan que según referencias de funerarios, cuando creman un cuerpo, necesitan al menos 900 °C de temperatura y mínimo, debe durar de 3 a 5 horas la incineración.

“Aun así no se reduce todo a cenizas,sino que el cadáver es pasado por una trituradora de huesos(cremaludor).Según la ODONTOLOGÍA FORENSE un cuerpo calcinado solo puede ser reconocido por los dientes”. "LA boca es como una caja térmica ,no entra calor ni frío y no sale el esmalte dental,es el tejido más duro del cuerpo humano."Los tejidos dentarios soportan hasta los 1100°C .Hasta los 150°C no sufren alteraciones ."A los 175°C aparecen grietas en sus coronas."A los 250°C hay una degeneración del esmalte." A los 300°c carbonizan las fibras de Tomes. "A los 400°c puede estallar la porción coronaria ."A los 800°c disminuye la porción radicular ."

¿Qué esconden?

Imágenes de facebook