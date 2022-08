FBI investiga al cardenal Norberto Rivera por presunto lavado de dinero del narco

Este miércoles 17 de agosto se dio a conocer que el Buró Federal de investigaciones (FBI) de Estados Unidos, la investigación que hay en contra del cardenal Norberto Rivera, quien presuntamente estaría coludido con el empresario mexicano Fernando Payro del a O, quien es acusado de lavado de dinero del narcotráfico, delito en el que el religioso también habría participado, según se indica.

Un informante del FBI indicó para Univisión que la estructura y operación del negocio era llevado a cabo para la narcoguerrilla de Colombia y existen pruebas contundentes en donde el cardenal mexicano sale a relucir, pese a que él niega toda culpa.

Previamente en La Verdad Noticias dimos a conocer que el empresario mexicano está siendo investigado por el delito de lavado de dinero pero el nombre de Rivera está tomando más relevancia en el caso.

En las grabaciones que forman parte de la investigación se indica que el pasado abril de 2019, dentro de un departamento ubicado en Santa Fe, en la CDMX, mismo que Peyra rentaba, se escucha al empresario afirman que tiene toda la estructura,y detalla los métodos para lavar dinero mediante bancos, aseguradoras y empresas que se ubican en varios países.

Así mismo, presumió su amistad con Norberto Rivera, uno de los religiosos más influyentes del país, a quien estaba a punto de entrar al negocio.

Fernando Peyro ofreció lavar dinero del narcotráfico con la participación del cardenal, quien presuntamente sería su jefe, “su jefe es el secretario de finanzas del Vaticano en Roma, Norberto Rivera Carrera”.

Desde 2019, el cardenal mexicano es uno de los objetivos de la investigación, aunque se desconoce si las autoridades de Estados Unidos mantienen sus ojos en él, pues se están enfocando en Peyra.

Te puede interesar: Arquidiósesis desmiente la muerte de Norberto Rivera por COVID-19

Luego de que se empezara a especular sobre la investigación, el cardenal se pronunció en febrero de este año y afirmó desconocer las negociaciones de su “amigo” y se negó a dar entrevistas para Univisión y otros medios de comunicación.

“No tengo noticias de ese grupo que quiere lavar dinero, no sé de qué se trata, no entiende que es lo que él quiere lavar. Adelante con la investigación, yo no tengo nada que ver con él”.