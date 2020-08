Extreman medidas en la frontera norte de México con EU para frenar al coronavirus

Estados Unidos cerró el viernes carriles en puertos de entrada selectos en la frontera con México y realizará más controles secundarios en un intento por limitar los viajes no esenciales y la propagación del coronavirus, dijo un funcionario de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU.

Los viajes no esenciales se han restringido en la frontera durante varios meses, pero se han aplicado principalmente a ciudadanos mexicanos. Las nuevas medidas parecían estar dirigidas a ciudadanos estadounidenses y residentes legales que viven en México.

Los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron hace un par de semanas, extender el cierre de la frontera hasta septiembre.

“La gran mayoría de los viajes transfronterizos de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales se realizan para fines que no se consideran esenciales”, dijo el portavoz de CBP de El Paso, Roger Maier.

Cierre de fronteras no impide turismo estadounidense en México

Los gobiernos de Estados Unidos y México extendieron su acuerdo para cerrar la frontera terrestre a los viajes no esenciales hasta el 21 de septiembre, pero eso no significa que México no esté recibiendo turistas estadounidenses.

“La frontera no se podía abrir en este momento”, explicó el jueves el canciller de México, Marcelo Ebrard, cuando se hizo el anuncio de continuar con el cierre de frontera. "No sería lógico que lo cambiemos ahora mismo", añadió

Si bien a los turistas no se les ha permitido (oficialmente) conducir a México para pasar unas vacaciones desde el 21 de marzo, no ha habido restricciones para volar al país, especialmente desde que los hoteles y restaurantes en destinos turísticos populares reabrieron, aunque con capacidad limitada, en junio.