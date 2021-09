El Servicio Sismológico Nacional informó que un fuerte sismo de 7.1 con epicentro en San Marcos, Guerrero sacudió a varios estados de la República Mexicana y durante el suceso, extrañas luces iluminaron la CDMX.

Las alarmas sísmicas sonaron en punto de las 8:52 pm, causando la movilización inmediata de los protocolos de evacuación en la capital.

A través de redes sociales circulan imágenes del sismo ocurrido en las costas de Guerrero y que se sintió en gran parte de la Ciudad de México.



¿Qué son las luces que iluminaron el cielo de la CDMX?

Según investigadores oriundos de Estados Unidos, las luces que pudieron ver los habitantes de la CDMX la noche de hoy se producen debido a que los deslizamientos del suelo cerca de las fallas geológicas de la Tierra generan una carga eléctrica.

Estas se conocen como "luces de terremoto" y han sido documentadas desde los años 1600, dice un informe de la Asociación Sismológica de Estados Unidos.

Dos días antes del terremoto de San Francisco de 1906, por ejemplo, una pareja vio rayos de luz a lo largo del suelo. Y en el caso de Quebec, Canadá, en 1988, un brillante globo de luz rosa y púrpura se avistó 11 días antes del devastador temblor.

¿Cuándo se producen las luces de los terremotos?

Extrañas luces iluminaron la CDMX durante el sismo del 7 de septiembre.

Estas luces de terremoto se pueden producir antes o durante los movimientos sísmicos. El fenómeno se conoce como "luces de terremoto", dice un informe de la Asociación Sismológica de Estados Unidos.

Sin embargo, aún no han podido averiguar por qué se produce esta carga ni por qué algunas veces aparecen las luces y otras no. No obstante, estas señales de advertencia luminosas podrían ayudar a prevenir desastres.

La Verdad Noticias informa que, a partir de esto, se han iniciado proyectos para observar y registrar estas luces en zonas especialmente vulnerables a los movimientos sísmicos.

Los rayos más habituales en el cielo son el resultado de una acumulación de carga eléctrica en las nubes. Aunque experimentos del laboratorio en la Universidad de Rutgers señalan que estas luces se originan, en cambio, por el gran incremento de carga eléctrica en el suelo cuando la tierra se rompe.

