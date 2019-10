Expresidentes, sabían de las condonaciones: AMLO 

Luego de que Felipe Calderón señalara que la condonación de impuestos no es una facultad ni decisión del Ejecutivo, sino un beneficio previsto en la Ley Fiscal, el presidente Andrés Manuel López Obrador seguró que los exmandatarios del país sí estaban al tanto de ellas.

Durante su conferencia de prensa, AMLO comentó: "Y eso de que el Presidente no sabe, claro que sabe, cómo no va a saber, puede ser que no sepa de una condonación de 100 mil pesos, pero de una de 3 mil millones de pesos, de 5 mil millones. Hay empresas que no pagaron impuestos por 10 años consecutivos".