Exponen administración fraudulenta de All In One en 400 condominios de Polanco

La noche de este sábado se registró una fuerte movilización policiaca en la Delegación Miguel Hidalgo, debido a que los Condominios del Residencial City Tower Polanco, fueron despojados con violencia de la administración del condominio por la empresa All In One.

El desalojo fue realizado por golpeadores contratados por la empresa de seguridad, luego de que por mayoría de los 413 propietarios, decidieron revocar el contrato de administración del conjunto residencial a la empresa debido a malos manejos y desvío de recursos.

Según los reportes preliminares, el desvió de recursos fue orquestado por el propietarios de la empresa administradora del inmueble, Eduardo Serrano Ocariz, a quien durante varios años habían encomendado la administración del condominio.

¿De qué se acusa a All In One?

Los policías acudieron hasta el lugar ante el llamado de los condóminos

El descubrimiento de la administración fraudulenta llevada a cabo por parte de Eduardo Serrano, y que fue cometida en agravio de los propietarios del condominio, proviene de una auditoría bajo sospecha sobre el mal uso de de las cuotas de mantenimiento y servicios.

Dichas cuotas ascienden a 15 millones de pesos anuales, sin embargo, los condóminos detectaron el pago de más de ciento ochenta mil pesos mensuales para gastos de Eduardo y Anibal Alejandro Serrano Ocariz, propietarios de la empresa administradora.

Los propietarios son acusados de malversar y administrar de manera fraudulenta los más 15 millones de pesos, sin entregar cuentas, ni informes de resultados del ejercicio de las cuotas, en colusión con empresas de mantenimiento al pagar trabajos ficticios.

La movilización se dio la noche de este sábado.

Hasta el día de hoy los propietarios de la empresa dedicada a la administración de inmuebles, se mantienen atrincherados en sus oficinas, acompañados de un grupo aproximado de seis golpeadores.

Tras ser denunciados por la fraudulenta administración, los trabajadores de All In One agredieron y despojaron a los propietarios del condominio, acompañados por elementos de seguridad contratados por el administrador Alejandro Serrano Ocariz.

