Explota riña familiar porque alguien se comió un “Gansito”

Agencias / Diario La Verdad Ciudad Obregón.- ¡Parece una broma pero es verdad! Edna S. Llegó a su casa después de un arduo día de trabajo en la maquiladora, y lo único que deseaba era abrir el refrigerador, tomar su gansito congelado y comérselo mientras veía su telenovela.

Se comen su gansito y los agrede

Su sueño fue arruinado cuando al abrir el congelador, su aperitivo había desaparecido. Al parecer no era la primera vez que esto ocurría. La furia inundó su cuerpo y sin mediar palabra atacó a golpes a sus hermanas. Su madre quiso intervenir y también recibió puñetazos por parte de la furica jovencita. Por comerse su Gansito se arma trifulca Por el tremendo alboroto, los vecinos llamaron al 911 reportando la pelea familiar. Los municipales esta vez llegaron rápidamente y encontraron a la joven con un cuchillo en la mano, gritando amenazas de muerte contra sus familiares. Afortunadamente pudieron desarmarla. El saldo fue de dos jóvenes lesionadas. Se recomienda a la ciudadanía no comerse los postres que no son suyos, ya que pueden causar conflictos que en un momento dado, podrían escalar hasta un asesinato.