Explosión de polvorín en Tultepec dejó dos muertos y 15 heridos de gravedad

Los accidentes con pirotecnia se han empezado a multiplicar durante los últimos días tras la llegada de las celebraciones decembrinas, siendo en Tultepec donde nuevamente se ha registrado una explosión que una se ha cobrado vidas humanas.

Durante el pasado 11 de diciembre, una nueva explosión en una fábrica clandestina de pirotecnia causó graves daños, dejando a varios heridos con quemaduras de gravedad y hasta el momento se han reportado dos personas fallecidas.

La Fiscalía general del Estado de México informó sobre el hecho, donde elementos de la cruz roja y de la coordinación general de protección civil estatal acudieron para brindar apoyo a las víctimas, trasladando a las víctimas a distintos hospitales.

Fue durante la noche del 11 de diciembre cuando las cámaras del C5 del Edomex captaron las imágenes de la explosión de Tultepec, la cual fue causada por polvorín, generando una enorme ola de humo que se veía a kilómetros, por lo que las autoridades se trasladaron al sitio para confirmar que una de las productoras de pirotecnia había explotado, llevándose consigo a dos personas e hiriendo a 15 más de gravedad.

En redes sociales la gente se alarmó pero al mismo tiempo no se sorprendió, pues ya se han acostumbrado a que cada año se registran explosiones en Tultepec, donde se fabrica la mayor parte de la pirotecnia que se distribuye en el país, aunque esta no está permitida en varias zonas, las autoridades no han hecho nada al respecto.

Exigen más vigilancia en Tultepec tras nueva explosión

Te informamos en La Verdad Noticias que apenas el 24 de noviembre se registró un incidente, donde al menos dos muertos se registraron tras la explosión, por lo que habitantes de zonas aledañas han exigido a las autoridades que se haga algo al respecto, pues estos incidentes ya se han vuelto una difícil y peligrosa tradición.

Hasta el momento las autoridades no han reportado más decesos relacionados con la nueva explosión, pero se teme que debido a la gravedad de las heridas de los lesionados, el número de fallecidos aumente en los próximos días.

