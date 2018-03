Éxodo de turistas tras el terremoto

AFP / La Verdad Noticias. El turismo en la Ciudad de México sufrió un duro golpe esta semana con el mortal terremoto que sacudió al país y muchos visitantes, atemorizados, cancelaron miles de reservas hoteleras en una animada zona del centro que normalmente es el barrio de moda de la capital. El viernes, tres días después del terremoto de magnitud 7.1 que derrumbó a varios de edificios, los hipsters locales empezaban a regresar a la zona Condesa/Roma, con un look y una actitud discretos en respeto a las muertes y los daños que eran evidentes en las calles del lugar. Algunos cafés y restaurantes permanecían abiertos a los clientes, y muchos también ofrecían comida y bebidas gratuitas a rescatadores, policías y soldados que se encuentran aun desplegados trabajando en los edificios derrumbados, algunos de los cuales se encuentran a pocos metros. No obstante, la mayoría de los lugares que hace una semana ofrecían café y mesas para trabajar, estaban aún cerrados, y los turistas extranjeros que normalmente se dejan caer por el barrio para curiosear en sus tiendas modernas y artísticas, estaban ausentes. Muchos de ellos han cancelado sus vacaciones al país tras el desastre. Otros, como Magali Ricoce, una francesa de 36 años que está en México por primera vez visitando a unos amigos, vivió el terremoto del martes y quedó traumatizada. "En un momento creí que iba a morir", explicó esta joven añadiendo que al día siguiente, a causa del shock tardío, estuvo vomitando por el estrés. Ahora está alojada en casa de sus amigos pero "es un poco como estar en un refugio... ya no pienso como una turista, pienso más bien en que estoy feliz de estar viva". A pesar de la sacudida, Magali dice que le gustaría regresar a México en el futuro, aunque "vi turistas que salían de sus hoteles con sus maletas con la actitud de solo querer regresar a casa", señala.

Para los hoteles que se encuentran en este barrio moderno del centro, este éxodo y la avalancha de cancelaciones se traduce en un golpe inmediato al negocio.Tenía todas las habitaciones de su hotel reservadas pero cuando las noticias sobre el terremoto dieron la vuelta al planeta, 300 reservas que tenía confirmadas se evaporaron repentinamente, lo que significa una pérdida de 40 mil dólares, que esperaba doblar con las reservas de último momento. Aunque el hotel y sus huéspedes emergieron del seísmo afectados pero intactos, Vargas se encontró súbitamente en una zona desierta, habitada solamente por las operaciones de rescate. Él mismo se quedó sin techo porque su casa en Roma se encontraba apenas a dos puertas de un edificio inestable. "No he podido entrar. Desde entonces estoy viviendo en el hotel", con su compañero de piso y su perro, explicó.En Bubba Tea & Co., uno de los cafés abiertos en Roma, el personal da comida gratuita a los soldados. Los propietarios, que abrieron el local hace cinco semanas, se debatieron entre abrir el negocio para los clientes o cerrar por respeto al dolor imperante en la atmósfera, y finalmente fueron los residentes locales los que les convencieron de abrir."Normalmente esta zona es muy animada, muy hipster, hay muchos artistas", estima, comparándola con el moderno barrio neoyorquino de Brooklyn. Acerca de los turistas que suelen pasear por las tiendas de comida y por las galerías de arte, Ingrid dice: "No sé donde están. Están asustados. Espero que regresen".Ese es precisamente el nuevo desafío del secretario de Turismo mexicano, Enrique de la Madrid. Según contó a la publicación de la industria turística Travel Weekly, aunque todavía hay investigaciones en marcha sobre los hoteles de la ciudad de México, "nuestra infraestructura no quedó muy afectada". Su oficina se centra ahora en elaborar una nueva campaña que será lanzada el lunes alrededor de la diversidad nacional.