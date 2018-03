Exigen justicia para Mara y de 80 víctimas de feminicidio

Organizaciones de la sociedad civil exigen al gobernador Antonio Gali que se adopten recomendaciones encaminadas a la no repetición.

“Exigimos justicia para Mara Castilla, para las más de 80 mujeres víctimas de feminicidio en lo que va del año 2017 y para las de años anteriores. Queremos respuesta sobre las 249 desaparecidas de enero a junio de 2017”, subrayaron.

Sumándose a la extendida condena por el, más de un centenar de organizaciones de la sociedad civil exigieron al gobierno de Puebla hacer frente a la, visibilizar ely acatar las recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo que atiende la solicitud de Alerta por Violencia de Género en la entidad. Las organizaciones firmantes de un desplegado publicado este 26 de septiembre señalan que elde la estudiante de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) “se suma a un contexto de violencia sistemática”, queEles la máxima expresión de lapero el contexto de violencia incluye desapariciones y, lo que “evidencia que el Estado ha incumplido con su deber de prevenir las violaciones a los derechos a la vida e integridad personal de las mujeres”. Por ello, exigen al gobernador Antonio Gali, al secretario Diódoro Carrasco y al fiscal Víctor Carrancá, el esclarecimiento della sanción a los responsables, reparación del daño a familiares así como “el derecho a la verdad mediante conocimiento de información fidedigna”. El cumplimiento de estas exigencias, de acuerdo con las, encaminaría a Puebla a la no repetición de un caso como el. Por otro lado, también exigen que se cumpla de manera urgente las recomendaciones relacionadas con la aplicación del Protocolo de Investigación delpues sus operadores no lo conocen o no han sido sensibilizados con el tema. Asimismo urgieron a la conformación y asignación de presupuesto para el Banco Estatal de