Exigen elementos policíacos CDMX limpieza de mandos por corruptos: entre ellos Alvaro Sánchez, con indicativo "Neptuno"

De acuerdo a denuncias de elementos policiacos de la Secretaría de Seguridad Pública de la CDMX, que encabeza Raymundo Collins, el Segundo Superintendente Álvaro Sánchez Valdés, clave NEPTUNO, quien es el Subsecretario de la Zona Sur de la Ciudad de México, es un corrupto.

¿Pero a caso alguien sabe quién es? Se cuestionaron.

Sostuvieron que es hermano de un delincuente de nombre Vicente Sánchez Valdés ex policía de la CDMX y jefe de una banda de robacoches en el Estado de Mexico, "pero bueno muchos dirán es su hermano y no el el problema "...

Sin embargo argumentaron que desde que ocupo su cargo como Director de Agrupamientos y entabló "lazos cada ves más estrechos con el subsecretario Luis Rosales "Apolo", ha edificado su propio imperio para el y su familia y amigos dentro de esta secretaria a base de abusos y excesos".

Pusieron como ejemplo "que la Oficial Lima del Agrupamiento Relámpago la cual obtuvo su grado por el simple hecho de ser su amante de este personaje y quien tiene escolta y una unidad únicamente y exclusiva para el uso particular de ella cobrando un bono de Jefa de Unidad Departamental (JUD) sin desempeñar funciones conforme a su sueldo trabajando cuando quiere sin que esto afecte su trabajo".

De acuerdo a las fuentes, quienes solicitaron el anonimato, todos estos beneficios los adquirió " por otorgar favores sexuales a Neptuno, y quien además es beneficiado el hermano de ella siendo Subdirector de Sector, así como varios de sus ex escoltas que tendiendo el mínimo de tiempo en esta secretaria son Mandos en varias áreas de la Zona Sur".

Por otro lado tenemos, agregaron al hermano de Neptuno quien es "Director de Sector en la zona Poniente, Julio César Sánchez Valdés quien estuvo por largo tiempo comisionado en la policía auxiliar de la CDMX.

Además, "por largo tiempo fue el encargado de cobrar por medio de sus comandantes renta a los comerciantes

Ahora veamos las anomalías que ocurren en diversas áreas de las cuales es responsable Neptuno, sostuvieron.

Atenea

"En este agrupamiento es donde éste personaje tiene a su disposición cualquier mujer policía a su disposición para favores sexuales y es aquí donde mantiene una relación muy estrecha y sentimental con la Subdirectora "Atenea Gama" de este agrupamiento, la cual por este simple hecho tiene para ella un negocio de comida dentro de sus instalaciones poniendo a trabajar en la cocina a policías que tendrían que estar en la calle cubriendo servicios no llenándole de dinero los bolsillos a esta mujer la cual obtiene estos beneficios y otros más como embriagarse en servicio y ocupar su horario de trabajo para cobrar rentas en la Colonia Roma donde tiene varios comercios que le dan dinero a cambio de seguridad, teniendo mayores facultades que la propia directora, aunado a esta situación policía mujer que le gusta policía que trae consigo para saciar sus necesidades sexuales y la que no acepte pues se puede despedir de su trabajo y la que acepta es beneficiada con grados o algún cargo" .

Guerreros

"Este agrupamiento es la caja chica de el jefe Neptuno donde se concentra el mayor ingreso de dinero para este mando por el alto número de elementos que tiene como Voladores este adjetivo dado a personal que no labora y únicamente aporta parte de su sueldo para no asistir a sus labores, independiente a esto las instalaciones de este agrupamiento son ocupadas como estacionamiento de una parte de su parque vehícular del APOLO donde tiene unidades que solo ocupa para robar combustible ya que no tienen función alguna".

Ciclones

Este agrupamiento es ocupado como lugar de castigo para personal que en algún momento tuvo mando y fueron removidos por Neptuno y el cual también cuenta con su grupo de "voladores".

Relámpago

"Este agrupamiento cuna de Neptuno y su hermano el ahora Jefe Plateros donde se gestó este personaje como mando y tuvo sus primeros actos de corrupción y conoció a su amante de planta la Suboficial Lima, en esta área también se cuenta con su grupo de voladores".

Montada

Agrupamiento que es dirigido por un ex militar retirado el cual es apadrinado por un funcionario de alto nivel y quien hasta ahora se ha dedicado a vender y cambiar a los caballos de raza sustituyéndolos por otros de menor linaje haciendo de esto un gran negocio, en esta área se recepciona y alberga personal que es arrestado de la PBI. vialidad sector, etc, el cual es extorsionado para no realizar labores de limpieza a cambio de dinero independiente a que también tiene en gran porcentaje voladores .

Fuerza de Tarea

"Pieza clave en su administración de este mando ya que por su personal equipo y vehículos este agrupamiento es ocupado para hacer el trabajo sucio ya que están obligados a dar los mentados cantonazos para cobrar rentas en los puntos de droga todo esto coordinado por su propio director".

Cabe mencionar, añadieron, que en "todos y cada uno de los casos en cuanto a estos grupos se refiere la información fue otorgada por [email protected] compañ[email protected] que están hartos de esta situación y el abuso de sus mandos tomemos en cuenta que si deja de existir todo esto en esta secretaria nuestra labor sería mejor y menos desgastante hagamos conciencia y compartamos está información y que llegue a las manos adecuadas para que esto termine", recalcaron.

EXIGIMOS LIMPIEZA DE LA SSPCDMX

Álvaro Sánchez Valdés, director general de la Policía Metropolitana y tercer al mando dentro de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, es uno de los agentes que fueron retenidos en Guerrero, cuando buscaba a uno de los elementos implicados en la detención del menor Marco Antonio Sánchez, señalaron.

El “Jefe Neptuno”, junto con cuatro agentes capitalinos y 15 ministeriales de Guerrero, fue retenido durante varias horas por vecinos y elementos de la policía comunitaria de Tecoanapa, Guerrero, quienes los acusaron de robo y abuso de autoridad.

Sánchez Valdés y los agentes capitalinos viajaron a este municipio de Guerrero para detener al policía capitalino Ubel Mora, quien fue uno de los agentes que participaron en la detención de Marco Antonio Sánchez.

Cabe destacar que a finales de mayo de 2015 durante una protesta por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, al “Jefe Neptuno” le prendieron fuego con una bomba molotov. A los pocos minutos fue trasladado a un hospital cercano, mientras su jefe inmediato, Luis Rosales “Apolo”, le gritaba “aguanta el dolor”.