Exigen disculpa pública de “Platanito” por chiste de Debanhi Escobar

Como se ha dado a conocer en La Verdad Noticias, Platanito enfrenta una nueva polémica por contar un chiste sobre Debanhi Escobar, ante esto la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), exigío disculpa pública de “Platanito”.

Sergio Alejandro Verduzco Rubiera es mejor conocido como Platanito, el cual es un comediante y presentador mexicano, reconocido por presentar el talk show.

Platanito enojó a muchas personas por un nuevo chiste que hizo sobre la fallecida Debanhi Escobar en Monterrey, quien fue víctima de un feminicidio.

Exigen disculpa pública de “Platanito”

Conavim exigió una disculpa pública de “Platanito” quien en su momento dijo no importarle que su chiste fuera subido a redes.

La Conavim precisó que el comediante realizó una “burla” sobre el feminicidio que conmocionó al país, por lo que exigieron también que “se baje inmediatamente de las redes este mensaje”, además que exigen una disculpa pública de “Platanito”.

En un comunicado realizado en la cuenta oficial del organismos se dijo: “Desde la #CONAVIM reprobamos la burla de la tragedia ocurrida a #Debanhi. Exigimos una disculpa pública del payaso “#Platanito” por la burla que hizo y se baje inmediatamente de las redes este mensaje. @CEAVmex”.

Así mismo, luego que Verduzco Rubiera pronunciara su chiste en un bar de Monterrey, cuyo video circula en redes sociales desde el pasado domingo, “Una, dos, tres por Debanhi, que está…en la cisterna”, dejó claro que no le importaba que subieran el audiovisual a internet.

Ante esto, los padres de la joven regiomontana, asesinada en Nuevo León, señalaron que procederán legalmente en contra del clown por lucrar con el nombre de su hija.

Broma de mal gusto de “Platanito” sobre Debanhi

En internet circula el video donde “Platanito” hace un chiste sobre Debanhi.

El comediante “Platanito” tuvo el mal gusto en uno de sus shows de decir “Imagínate ahorita, un dos, tres por Debanhi que está en la cisterna, no mam*s”, mientras de fondo se escucha la voz de una mujer reprobando el comentario.

En el video de TikTok subido por yosoylazapien se observa a Platanito reirse mientras de fondo una mujer dice “Ay, noo, noo”.

Pero el comediante no conforme dice “Güey, ¿De dónde era Debanhi?”, continuó con su sketch. “De Monterrey”, le responden. ¿Cómo murió?”, preguntó otra vez el payaso. “Ahogada, en Monterrey donde no hay agua no manches”, precisó Platanito quien finalizó diciendo: “Chingu* su madre el que lo suba mañana”.

Aunque en esta ocasión exigen disculpa pública de “Platanito” porque no es la primera vez que el comediante es confrontado por uno de sus chistes, ya que, en 2009, hizo una broma sobre la tragedia ocurrida en una guardería de Hermosillo, Sonora, donde fallecieron 49 bebés.

