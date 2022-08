Exigen destitución de la coordinadora nacional de Protección Civil

Exigen restitución de la coordinadora nacional de Protección Civil

A 11 días del incidente reportado en una mina de carbón en Coahuila, los familiares han pedido la renuncia de la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, pues aseguraron que ha mentido constantemente sobre las posibilidades de rescate y denunciaron que no se ha hecho el trabajo que se necesita para avanzar en la búsqueda y localización de los mineros.

Ante la incertidumbre y preocupación, los familiares de los afectados, reunieron a los medios de comunicación para alzar la voz, con el firme objetivo de exigir resultados y que se rescate con vida a los trabajadores desaparecidos.

"Pienso que le están apostando a que nos cansemos y nos resignemos, pero eso no va a pasar. Por mi parte no, yo no me voy a mover de aquí hasta que no me lleve a mi hermano. No quiero que pase lo mismo que pasó en Pasta de Conchos. Allá quedó un primo y jamás lo sacaron", afirmó Magdalena Montelongo, hermana de uno de los mineros.

Durante su mensaje, los familiares destacaron que tras la lluvia registrada la noche de ayer, las bombas no fueron utilizadas durante este sábado, por lo que piden que se realicen las labores con prontitud, pues la vida de los mineros está de por medio.

"y no han hecho nada, no han trabajado la bomba y no han ido a darnos una explicación, no nos dicen nada y nada más nos dan largas, largas, largas”, externó otro de los familiares presentes.

Irregularidades en el proceso

Los familiares han destacado, que en las últimas horas no han recibido informes completos, por lo que en su lugar se han percatado de contradicciones e irregularidades en los procesos, como relató Martha Huerta, quien expresó que en medio de una conversación con la titular de Protección Civil, está reflejó su capacidad.

"Bajó un buzo y literal, yo le dije a la persona que nos estaba dando el informe (Laura Velázquez), ¿entonces qué esperan ustedes, que el buzo entre hasta que el agua le llegue al tobillo? Delante de todas las familias ella me dijo que sí.

10 mineros aguardan por su rescate

Aún permanece la esperanza de recuperar los con vida

