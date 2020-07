Exigen clausura de laboratorio de Covid-19 por ser “foco de infección” en Oaxaca

Habitantes de la colonia Linda Vista, localizada en las faldas del Cerro del Fortín en la ciudad de Oaxaca, realizaron un bloqueo sobre la carretera federal 190, a la altura del monumento a la Madre, para exigir la clausura inmediata de una sucursal de Laboratorios San Francisco por ser un “foco de infección”, pues aseguraron que realizan pruebas de Covid-19 “sin cumplir con lineamientos de salud”.

Carlos Santiago Morales, presidente del Comité de Vida Vecinal, señaló que desde hace un mes, se enteraron que en ese lugar se realizaban las pruebas clínicas para identificar casos de coronavirus, lo que alertó a los habitantes quienes intentaron hablar con el gerente de la sucursal para conocer cómo estaban funcionando y cerciorarse de que no representara un riesgo para la salud de los habitantes; sin embargo, la respuesta de los empleados del centro de pruebas fue que los vecinos no tenían ninguna autoridad para solicitar esa información.

Laboratorio reúne a personas con síntomas de COVID

Esto generó la molestia de los residentes quienes pidieron la intervención de las autoridades, y mayor fue la exigencia luego de que esta semana observaran a los trabajadores de esta empresa colocándose los overoles tipo Tyvek en la vía pública, además el letrero exterior tenía una leyenda que decía "Exclusivo de toma de: Covid-19", misma que cubrieron con otros sellos.

“Se instalaron sin permiso, no usan la protección que deberían ocupar, no siguen el protocolo que tendrían que seguir. No se si no manejan citas o porque la gente se amontona ahí, frente a nuestras puertas, la gente infectada. Nos ponen en riesgo”, denunció una vecina.

Por lo anterior, esta mañana tomaron la decisión de salir a la vía pública y bloquear con la menos 10 unidades del transporte público la carretera federal a fin de que las autoridades de Oaxaca atiendan su petición de clausurar el laboratorio.

“Rechazamos totalmente que este laboratorio esté en funcionamiento, porque no cumple con las medidas sanitarias, los protocolos de seguridad que deben llevar sus trabajadores y pacientes”, resaltó Carlos Santiago Morales.