Exigen a Evelyn Salgado investigar feminicidio de Grecia, asesinada en Chilpancingo

El padre de Grecia “N”, una joven de 20 años asesinada a balazos por sujetos desconocidos el sábado por la noche en la plazuela del Barrio de Santa Cruz, en Chilpancingo, exigió a la nueva gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, justicia y ordene a la Fiscalía Estatal desahogar las investigaciones en torno a este caso.

Padre de víctima de feminicidio pide justicia

Sujetos desconocidos asesinaron a Grecia, de 20 años de edad.

José María Memije, padre de la víctima mortal y empleado en el Ayuntamiento de la capital guerrerense, pidió entre lágrimas la intervención de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, “y pido también que (los delincuentes) ya no hieran a estas lindas mujeres, que en vida nos dan todo”.

“Quiero que se haga justicia, no quiero venganza”, recalcó Memije.

Incluso, el padre de la joven dijo estar dispuesto a dar su salario a los responsables que mataron a su hija, esto con el objetivo de que “ya no sigan terminando con esos jóvenes que desgraciadamente nos los han arrebatado”.

Quiero que “haya transparencia en la justicia, y presentaré mi denuncia ante la Fiscalía del Estado, y me den solución, porque me quitaron un pedazo de mi corazón; ya basta porque si mi hija les debiera algo, yo se los hubiera pagando, arbitrando (partidos de futbol), o trabajando en el ayuntamiento, pero no le hubieran hecho esto (a su hija)”.

Coddehum exige esclarecer feminicidios

La Comisión de Derechos Humanos urgió a Evelyn Salgado esclarecer los feminicidios.

En tanto, ayer la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Coddehum), solicitó a la Fiscalía General, investigar y esclarecer el doble feminicidio, y tentativa de feminicidio en agravio de tres mujeres ocurrido el lunes por la madrugada en la colonia San José, del municipio de Ayutla de los Libres, en la región de la Costa Chica.

Ese día un sujeto de nombre Julio César “N”, hirió a su esposa, y mató a balazos a sus dos hijastras, de 19, y 16 años, respectivamente, dándose a la fuga de manera inmediata.

Mediante un comunicado Cecilia Narciso Gaytán, titular de la Coddehum, pidió brindar el apoyo necesario a los familiares para que se realicen todas las indagaciones, de las tres mujeres originarias de la comunidad de Mexcaltepec, del municipio de Acatepec, en la Montaña Alta de Guerrero.

En junio del 2017, la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) emitió la declaratoria de alerta de violencia de género en ocho municipios de Guerrero, Acapulco, Iguala, Chilpancingo, Tlapa, Ayutla de los Libres, Coyuca de Catalán, y Ometepec. Después en 2019, se emitió una segunda alerta de violencia de género para Guerrero.

