Exhiben a maestro por poner a alumno a rezar en plena clase

El Movimiento Estudiantil 60-4 denunció a través de un video en redes sociales a un maestro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) por poner a rezar a un alumno en plena clase y delante de sus compañeros.

Los hechos se registraron en un salón de clases del campus de la licenciatura en Ciencias de la Educación, donde el profesor a quien los estudiantes identificaron como Ricardo Bernal puso a rezar al joven.

En el video que ya es viral se observa a un estudiante de rodillas con las manos juntas recitando la oración de padre nuestro. En las imágenes se le puede ver un tanto nervioso frente al escritorio en el que se encuentra el docente quien no hace nada más que permanecer sentado.

En la descripción del video, el Movimiento Estudiantil 60-4 detallaron que han denunciado en más de una ocasión al docente ante las autoridades escolares por su comportamiento en las clases, sin embargo, afirmaron que hasta el momento no han tenido respuesta.

“Ricardo Bernal Sáenz da clases en la Licenciatura de Ciencias de la Educación, es una persona que no enseña solo le gusta intimidar y humillar a los estudiantes. Nos hemos quejado en coordinación pero pareciera que no le llaman la atención porque no hay cambios, esta es solo una de tantas situaciones desagradables que ha generado en el salón”, denunciaron.

Hasta el momento la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo no se ha pronunciado al respecto por lo que desconoce el motivo que llevó al profesor a pedirle al estudiante que se ponga a rezar en la clase.

¿Cuál es la diferencia entre un maestro y un profesor?

Profesor o maestro son conceptos que suelen emplearse para aquel profesional educativo, sin embargo, no significan lo mismo. El profesor es la persona que enseña en conjunto de saberes, y el maestro es aquel al que se le reconoce una habilidad extraordinaria en la materia que instruye. Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, en el caso del maestro que puso a rezar a un alumno en plena clase fue exhibido en redes sociales por donde ya es viral y está provocando todo tipo de reacciones.

