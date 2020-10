Exhiben a maestro por HUMILLAR a alumno con síndrome de Asperger (VIDEO)

En La Verdad Noticias te hemos informado los casos de bullying, humillación y odio que se han registrado entre maestro y/o alumnos de diferentes escuelas, esta vez, se trata de un profesor de la Universidad Autónoma de Nuevo León que hacía comentarios despectivos hacia un joven con síndrome de Asperger.

Los hechos quedaron grabados en video y ahora son tendencia en redes sociales.

El responsable de los maltratos a “Jesús” el estudiante con Asperger, es el profesor César Augusto Leal Chapa, quién lanzó constantes burlas sobre su condición y hay quienes lo acusaron de discriminación.

Millones de personas en redes sociales exigen justicia para el joven violentado

Maestro arremete contra alumno con síndrome de Asperger

La Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica (FIME) se ha vuelto tendencia nacional sumando unos 6 mil 900 tweets, por el trato discriminatorio, informó el diario Milenio.

En Facebook el video difundido ya tiene más de 8 mil reacciones, 7 mil 400 comentarios que abrieron debate entre la comunidad universitaria y 6 mil 400 compartidas, ha causado un revuelo en las redes.

“Eh cab.. te estoy diciendo que lo hagas en la libreta a mano pinche burro, no te chifles güey, hazlo... la ingeniería no es para chiflados, es para gente sensata, tal vez el arte pueda servir para chiflados”, “...Si le sigues, te voy a reprobar desde antes por falta de capacidad intelectual, Jesús hazlo, échalo andar güey no nos interrumpas”, manifestó el profesor.

FIME es una facultad que pertenece a la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y la oferta de licenciatura es de 11 programas educativos respaldados en función de su acreditación por diferentes organismos nacionales e internacionales como son CACEI, CIEES, EURACE y ABET.

¿Qué es el Asperger?

Es un trastorno del comportamiento que afecta la capacidad de socializar y comunicarse correctamente.

En tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que el Asperger tiene consecuencias adversas, aunque variables, para el desarrollo social, emocional y conductual.