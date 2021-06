Exdirector de la Agencia Espacial Mexicana es inhabilitado por 20 años ¿qué hizo?

Francisco Javier Mendieta, ex director de la Agencia Espacial Mexicana (AEM) es acusado de pagar dos veces un contrato por la sede donde se realizó el Congreso Internacional de Astronáutica 2016 en Guadalajara.

El ex director fue inhabilitado por 20 años, junto con otros tres exdirectivos de la Agencia, luego de presuntamente causar daños superiores a 26.5 millones de pesos, así lo anunció la Secretaría de la Fundación Pública de México (SFP).

De acuerdo con la dependencia la pérdida económica se registró tras haber suscrito y pagado dos contratos para la sede donde se llevaría a cabo un evento internacional de astronáutica en el año 2016.

En total fueron cuatro las personas inhabilitadas por 20 años, entre ellos el ex director general Francisco Javier Mendieta, dos ex coordinadores generales y un ex jefe de área.

A través de un comunicado la SFP indicó que “de acuerdo con una auditoría realizada por el Órgano Interno de Control (OIC) en la Agencia Espacial Mexicana, durante la organización del Congreso Internacional de Astronáutica 2016 en Guadalajara, Jalisco, la agencia, creada en 2011, pagó dos veces por la contratación de la sede en la que se realizó el evento".

Desfalco causó daños por 26.5 millones de pesos

Francisco Javier Mendieta fue inhabilitado por 20 años

Al hacer un doble contrato y pagar dos veces la dependencia dejó un daño al erario público de 11 millones 423 mil 346 pesos. Pero eso no es todo, pues se determinó que “en el contrato para la prestación del servicio de audio y video para el evento se incumplió con la normatividad” lo que ocasionó un daño de 15 millones 113 mil 271 pesos.

Irma Eréndira, titular de la SFP indicó que luego de un exhaustivo procedimiento de responsabilidades del OIC en la AEM se determinó imponer una sanción al inhabilitar por 20 al ex director general Javier Mendieta, además de imponerle una multa por 3.8 millones de pesos.

Él no fue el único que sufrió las consecuencias, pues también se sancionó al ex coordinador general de financiamiento y gestión de la información en material espacial y al ex director de financiamiento, ambos recibieron una multa de 3.8 millones de pesos cada uno.

Por otro lado, al ex coordinador de investigación científica y desarrollo tecnológico espacial se le puso una multa de 15.1 millones de pesos, de tal forma que entre los cuatro sancionados acumularon una multa de 26.5 millones de pesos.

Cabe indicar que la inhabilitación no les permite a los ex funcionarios desempeñar puestos, empleos o comisiones como servidores públicos por 20 años.

¿Cuáles son los objetivos de la Agencia Espacial Mexicana?

Busca posicionar a México en materia espacial

La Agencia Espacial Mexicana se encarga de coordinar la Política Espacial de México, tiene como objetivo desarrollar especialistas, tecnología e infraestructura necesarias para llevar a cabo la consolidación del sector espacial en el país, además de evaluar las necesidades satelitales. Así mismo espera impulsar la innovación y el desarrollo del sector espacial, mientras busca la competitividad y el posicionamiento de México en la comunidad internacional.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.