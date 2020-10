Ex secretarios de Salud entregan a la OMS la "fórmula" para controlar el Covid-19

Un grupo de ex secretarios de Salud en México de sexenios pasados, presentaron este jueves ante la Organización Mundial de la Salud (OMS), su fórmula para controlar el coronavirus en territorio mexicano, donde las muertes por la enfermedad han alcanzado las 77,646, además de 743,216 casos acumulados.

El documento fue entregado a Cristian Morales Fuhrimann, representante de la OMS y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en México, además de Jean-Marc Gabastou, asesor Internacional en Emergencias en Salud, quienes verificaran el estudio: "La gestión de la pandemia en México: análisis preliminar y recomendaciones urgentes", con el cual pretenden acabar con la pandemia de Covid-19 en ocho semanas.

Ex secretario de Salud de Calderón y Peña exponen "formula"

Salomón Chertorivski, ex secretario de Salud del 2011 al 2012, durante el sexenio de Felipe Calderón, y José Narro, titular de la dependencia en la administración de Enrique Peña Nieto, fueron quienes expusieron el análisis, realizado también por Mercedes Juan, José Ángel Córdova, Julio Frenk y Guillermo Soberón, también encargados de la Secretaría en diferentes periodos.

En la reunión que se realizó de manera virtual, los exfuncionarios expusieron un análisis de las acciones que ha tomado el gobierno de México ante la pandemia, en comparación de otros países, para finalmente terminar en una estrategia que llamaron "más integral" que consiste erradicar el Covid-19 en ocho semanas.

La estrategia para controlar el coronavirus en ocho semanas es para modificar la implementada por Hugo López-Gatell.

De manera virtual, los exfuncionarios hicieron entrega del documento que consta de un análisis de lo que ha hecho el gobierno federal mexicano, otro de las políticas desarrolladas en otros países y al final, intenta recuperar las mejores prácticas demostradas para una estrategia más integral y consistente que logre controlar la pandemia en ocho semanas.

"No se trata de descubrimientos inéditos sino al contrario, de recoger las lecciones prácticas que arroja ahora mismo, la experiencia del mundo", dijeron Chertorivski y Narro.

En el manejo de la epidemia de #COVID19 debemos buscar el balance entre salud y economía porque es imposible perpetuar el confinamiento. No existen fórmulas únicas ni mágicas para conciliar estos dos ámbitos. Hay que recordar que todos los países estamos en riesgo de rebrotes. pic.twitter.com/PEfJUTpRF9 — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) September 10, 2020

No obstante, el representante de la OMS y OPS en México recordó a los ex secretarios que la epidemia de Covid-19 se extenderá más allá del 2020, además de que es muy probable de que se registren olas de contagios recurrentes, en el próximo año, por lo cual agradeció el trabajo de los ex secretarios ante la emergencia, el cual calificó de "sano, democrático y profesional".

Hugo López-Gatell agradece documento, pero lamenta hospitales inconclusos

En días pasados, el sub secretario de Salud Hugo López-Gatell agradeció los esfuerzos de los ex secretarios de Salud en México, durante sexenios pasados, pero también lamentó que, todos ellos, hallan dejado un sistema hospitalario tan precario.

Te puede interesar: "No hay fórmulas mágicas, hasta en Europa hay rebrotes", dice Hugo López-Gatell

Durante una de sus conferencias vespertinas para informar sobre el avance de la pandemis en México, López-Gatell se dijo sorprendido por una fórmula que calificó como "mágica", pues hasta ahora todos los países, incluso los de Europa, están en riesgo de re brotes.