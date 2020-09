Ex secretaria de la PF y cercana a Osorio Chong busca amparo contra detención

Frida Martínez Zamora, ex secretaria general de la Policía Federal (PF) y cercana al ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, presentó un juicio de amparo contra la orden de aprehensión que un juez de Control libró en su contra por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, según el expediente 541/2020.

El asunto fue radicado en el Juzgado Quinto de Distrito en materias de Amparo y Juicios Federales del Estado de México, pero debido a que el juez solicitó a Martínez Zamora aclarar el escrito de la demanda en los próximos cinco días, el amparo todavía no ha sido admitido.

"Al acudir por motivos personales y profesionales al Estado de México en distintas fechas, tuvimos conocimiento por familiares y amigos que en diversos inmuebles ubicados en el Segundo Circuito Judicial, personas que se ostentaron como agentes policiales -sin especificar corporación- han estado investigando entorno a los domicilios, horarios y actividades de las suscritas, su pretexto de lograr el cumplimiento de una orden de aprehensión”, señaló Martínez Zamora en el solicitud de amparo.

La acusan por desvío de recursos de la Policía Federal

Es preciso señalar que Frida Martínez Zamora forma parte de los 19 mandos de la extinta Policía Federal que fueron imputados por la Fiscalía General de la República (FGR) por un presunto desvío de 2 mil 500 millones de pesos pertenecientes a la corporación policiaca.

El juicio de amparo de la ex funcionaria federal se suma a la demanda presentada por el ex secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y ex oficial mayor de la Policía Federal, Jesús Orta, quien logró una suspensión de la orden de aprehensión en casos limitados.

Debido a que Jesús Orta y Frida Martínez están acusados de lavado de dinero, delito que no se consideran de prisión preventiva oficiosa, las suspensiones contra la orden de captura quedan sin efecto.