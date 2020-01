Ex policías federales exigen pago de su liquidación; bloquean vialidades de la CDMX

La tarde de este jueves, ex integrantes de la Policía Federal salieron a las calles de la Ciudad de México para exigir el pago de su liquidación, luego de que decidieran no formar parte de la Guardia Nacional; la movilización complicó la circulación vial.

Los inconformes se plantaron sobre los carriles de ambos sentidos del Anillo Periférico Oriente a la altura de Avenida Telecomunicaciones, a altura de la base Contel en dirección a Ermita Iztapalapa. Ahí permanecieron un par de horas, reportó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Exigen el pago de su liquidación

Autoridades capitalinas refirieron que fue un grupo de aproximadamente 200 elementos quienes bloquearon las vialidades para pedir entre otras cosas, la destitución de tres mandos que aún laboran en las pocas áreas activas de la Policía Federal, denunciar actos de corrupción y el pago de sus liquidaciones al ser despedidos de la extinta Policía Federal.

Al respecto, los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron cortes a la circulación para evitar asentamientos vehiculares en la zona, y como alternativas viales utilizaron Javier Rojo Gómez, avenida San Rafael Atlixco y Avenida Guelatao.

A pesar de que los manifestantes amagaron con permanecer sobre los carriles de las vialidades hasta que fueran atendidos, consideraron liberar un carril para permitir el paso de vehículos en ambos sentidos de la vialidad. Esto, alrededor de las 15:45 horas.

17:36 Permanece afectada la circulación de Anillo #Periférico a la altura de Av. Telecomunicaciones al Sur, por presencia de manifestantes. #AlternativaVial Javier Rojo Gómez, Av. San Rafael Atlixco y Av. Guelatao. pic.twitter.com/Yquu5m42yQ — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) 16 de enero de 2020

Las movilizaciones de los ex elemento del a Policía Federal comenzaron desde el pasado 3 de julio, bloqueando deferentes vialidades, entre ellas, las cercanas al aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). A pesar de que han sostenido mesas de dialogo, hasta el momento no han podido llegar a ningún acuerdo, sobre todo para aquellos que decidieron no formar parte de dicha corporación.

