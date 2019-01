Ex gobernador de Tabasco sale de la cárcel; dan prisión domiciliaria

Andrés Granier, ex gobernador de Tabasco, salió del Reclusorio Varonil Preventivo Oriente con rumbo a su domicilio ubicado en la alcaldía de Coyoacán, Ciudad de México, para continuar con su proceso penal.

Granier, que fue gobernador de Tabasco entre 2007 y 2012 con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue condenado a casi 11 años de prisión por corrupción, pero debido a su avanzada edad se le codecidió prisión domiciliaria.

Se advirtió en el resolutivo emitido esta noche que el ex mandatario no podrá salir de su casa al menos que sea para atención médica, afirmando el abogado defensor, Miguel Alberto Romero Pérez, que no se trata de una libertad absoluta sino que únicamente será trasladado a su domicilio.

A parte de los 10 años, 10 meses y 15 días en prisión, a Granier se le impuso la reparación del daño al erario público de Tabasco por poco más de 196 millones de pesos, así como la suspensión de sus derechos políticos en tanto permanezca privado de su libertad.

El ex mandatario de Tabasco, Andrés Granier Melo, fue detenido y encarcelado por el delito de evasión fiscal en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México en junio de 2013, pero debido a su grave estado de salud sus abogados solicitaron su trasladado al centro médico del Reclusorio Femenil Tepepan, donde pasó sus últimas horas.