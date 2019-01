Ex funcionarios públicos involucrados en millonario fraude del NAIM

Ex funcionarios públicos involucrados en millonarios fraude del NAIM

De acuerdo con autoridades federales, existe un posible fraude por 17 mil millones de pesos en los recursos que el grupo encargado de la construcción del NAIM, tenía destinados en Texcoco, dicho fraude, involucraría a ex funcionarios públicos; La Policía Federal ya investiga.

Ciertos documentos que son investigados por la Policía Federal, detallan el presunto desvío y las conclusiones de la averiguación fue entregada al Órgano Interno de Control del GACM, a la Secretaría de la Función Pública y a la Procuraduría General de la República; los ex funcionarios públicos involucrados, son Raúl González Apaolaza, ex director General de Obra del NAIM, y a Carlos Noriega, ex director general de Administración de GACM, además, según la Policía Federal, se necesita investigar los bienes de Manuel Ángel Núñez Soto, quien fue gobernador de Hidalgo y antecesor de Federico Patiño, como director General del GACM.

Según datos brindados por las autoridades federales, la investigación se inició en enero del 2018 y se derivó de la averiguación iniciada por el OIC por el ex director del GACM, Federico Patiño, la institución se dedicó a indagar sobre la posible comisión de delitos de alto impacto en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, mediante una contra de materiales para construcción, como por ejemplo, tezontle y basalto, mismos que no tenían contratos previos a empresas y sindicatos vinculados principalmente con González Apaolaza que no cumplieron con las normas de calidad requeridas para la obra.

El informe etiquetado con la fecha 6 de noviembre de 2018, fue entregado a GACM el 12 de noviembre. En dicha fecha, ya se estaba en función el actual director, Gerardo Ferrando Bravo.

El nombre de la investigación, se mantiene en privado por seguridad, pero fue el documento fue verificado con la encargada de la investigación, de quien igual de resguarda su nombre por seguridad.

El documento también detalla, quienes y que empresas supuestamente controladas por González Apaolaza, fueron beneficiadas por un monto que supera los 17 mil 500 millones de pesos mediante el monopolio de viajes de carga y la compra de material, al grado de que según testimonios de los mismos trabajadores de la obra, el ingreso al terreno solo era posible con previa autorización del sindicato.

“Sobre los precios pagados a las minas, versus en el mercado mayoreo y menudeo, por el volumen estimado en 8 millones de metros cúbicos que ingresaron, no se dieron en las mejores condiciones posibles, en cuanto precio, calidad y financiamiento”. “Se establece, de la investigación de la Dirección Corporativa Lado Tierra de GACM, la presunción de que deliberadamente no se contrató la operación del tren de Ferromex que está en la parte trasera del polígono y el equipo transportador de material instalado, a sabiendas del volumen del material que egresaría a la obra y de los centros de acopio que hay cerca de las mina, como lo informó personal del sindicato, ya que este medio de transporte hubiese reducido considerablemente el costo del transporte de los materiales, así como los tiempo de entrega”. “Prácticamente se pagó por tres veces el valor del tezontle por transportarlo”, pues el precio pasó de 50 pesos el metro cúbico a 200 pesos, mientras que el basalto llegó a los 300 pesos, ambas cantidades multiplicadas por los 8 mil metros cúbicos de la superficie”.

De acuerdo con el impacto ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la compra del material de construcción se calculó para una superficie total de 35 mil 448 millones de metros cúbicos, lo que implica un pago de más de 17 mil 724 millones de pesos de tezontle a 200 pesos el metro cúbico, y basalto, a 300 pesos el metro cúbico.