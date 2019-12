Ex funcionario duartista presume viaje a Texas

Un ex funcionario de la administración de Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador del estado de Veracruz, presumió en sus redes sociales un viaje a la ciudad de Houston Texas, específicamente a la Villa de Woodlands, sitio que fue evidenciado como centro de corrupción de Duarte por Miguel Ángel Yunes, también ex gobernador de esa entidad.

De acuerdo con el portal de noticias de La Silla Rota Veracruz, se trata de Harry Grappa Guzmán, exsecretario de Turismo y Cultura en Veracruz, el cual realizó el viaje por tierra y junto a su hermano, a bordo de sus motocicletas BMW.

La Villa de Woodlands es conocida en la entidad veracruzana, luego de que el exgobernador panista, Yunes Linares, denunció que varios de los funcionarios cercanos a Duarte compraron propiedades millonarias en esa parte de Estados Unidos, a costa del erario público.

La noticia fue difundida a través de un video publicado en su cuenta de facebook en donde Miguel Ángel Yunes viajó a la Villa de Woodlands para relatar que esas "casonas", se encontraban a nombre del exsecretario de Seguridad Pública del Estado, Arturo Bermúdez Zurita, que en la actualidad enfrenta un proceso penal en su contra en libertad.

Sin embargo, el actual gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez afirmó en diferentes ocasiones a los medios de comunicación que esos videos fueron "montajes" pues las propiedades nunca pasaron a nombre del Estado.

Respecto a la propiedad de Harry Grappa, el funcionario declaró en 2016 que tenía una casa en esa zona residencial de lujo, pero lo justificó diciendo que tenía el dinero para adquirirla producto de su trabajo.

"La compré porque mi hijo tiene un problema de salud, está dentro de mis ingresos, sí corresponde con la riqueza, definiendo riqueza, con los ingresos que he acumulado por mi paso de otros lados"

No obstante, según lo denunció La Silla Rota, Harry Grappa, el cual también es conocido por ser amigo cercano de Javier Duarte, era señalado de recibir 3 mil 400 millones de pesos para la organización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014, algo que rechazó tajantemente.

