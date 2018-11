Ex candidato a la presidencia, asume mando de seguridad en Monterrey

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, anuló los resultados de las elecciones en Monterrey Nuevo León para la presidencia municipal y ordenó que se llevaran a cabo otras elecciones, pero podría ser tardado.

El actual gobierno de Nuevo León, encabezado por Jaime Morales Calderón, dijo que la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, asumirá el cargo de la policía municipal por 60 días, mientras se define quien quedará al mando del municipio.

“Nosotros respetamos la decisión que el Congreso tenga que dar, en el tiempo que tenga que decidirlo, pero no creemos que sea adecuado esperar más tiempo y por eso tomé la decisión: dado que, al no existir la coordinación, no tenemos con quien coordinarnos en el municipio de Monterrey y nosotros tenemos que seguir con la estrategia de seguridad”, explicó 'El Bronco'.