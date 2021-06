Eventos masivos tendrán restricciones de acceso, Baja California pedirá prueba

Baja California anunció que ante la “nueva normalidad” se tendrán nuevas acciones donde los eventos masivos tendrán restricciones de acceso, así lo dio a conocer el secretario estatal de Salud, Alonso Pérez Rico.

El hecho de que los eventos masivos tendrán restricciones de acceso, tiene el propósito de mantener un control de los casos activos de coronavirus.

Estas medidas fueron tomadas ante el reciente anuncio que en Baja California todos están vacunados, a partir 18 años en adelante, por lo que la siguiente medida será, según Pérez Rico, presentar un comprobante de vacunación AntiCovid-19, ya sea el que haya generado en las páginas de la dependencia de salud o el comprobante que llenó a mano.

Eventos masivos tendrán restricciones de acceso

Pruebas de antígenos o PCR serán las aceptadas para ingresar a los eventos masivos.

El secretario estatal de Salud, Alonso Pérez Rico, dijo: “A partir de los protocolos que se estén sometiendo en este momento y que vayan a ser autorizados, seguramente vamos a empezarlos este fin de semana”.

Pero recalcó que no se quiere ver se empiecen a hacer muchos eventos masivos y que la gente no esté vacunada o no presente una prueba negativa. Además detalló que las pruebas que tendrán que presentar los asistentes son antigénicas o de PCR, cuya vigencia será de 24 horas.

Lo que sí, es que no dijo cuánto tiempo durará esta medida sanitaria, pero dijo será por semanas y con base al número de casos activos de COVID-19 que se registren en el Estado, estas podrán ir cambiando.

Por su parte, los organizadores de los eventos masivos deberán obtener una carta de No Inconvenientes de parte de la Secretaría de Salud y ser autorizada por el Gobierno Estatal; en el escrito deberán especificar el número de espectadores y los protocolos que llevarán a cabo.

Eventos masivos, restricciones y medidas

Los eventos masivos tendrán restricciones de acceso y deberán asegurar que se divida a las asistentes en vacunados y con prueba COVID-19.

Básicamente los protocolos de eventos masivos van a constar de tener un comprobante de vacunación o una prueba negativa del COVID-19 con una vigencia no mayor a 24 horas. Además que los asistentes a los eventos masivos estarán seccionados: de un lado los que estén vacunados contra el coronavirus y los que resulten negativos en los exámenes.

También se dio a conocer que en las últimas 24 horas disminuyeron los casos activos de COVID-19, pues pasaron de 337 a 330, los cuales corresponden a personas que se les detectó la enfermedad en los últimos días y que son capaces de transmitirla.

Es así que se ha dado a conocer que los eventos masivos tendrán restricciones de acceso en el estado de Baja California, una medida que ha dado mucho de qué hablar entre los habitantes, donde algunos están a favor y otros no.

