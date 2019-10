Evade la Suprema Corte pronunciamiento sobre aeropuerto en Santa Lucía

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no fijó un criterio sobre las suspensiones que frenaron la construcción del aeropuerto de Santa Lucía; concluyó que no existía una contradicción entre dos tribunales si es viable o no conceder la suspensión de una obra pública.

La Segunda Sala del máximo tribunal del país, a propuesta del ministro Alberto Pérez Dayán, indicó por unanimidad que los asuntos revisados se resolvieron, así que no era viable definir un criterio sobre el tema.

Cabe mencionar que un magistrado federal de Guanajuato, que rechazó conceder el año pasado la suspensión provisional de una obra pública en ese estado, denunció la existencia de una contradicción de criterios, luego de que un tribunal colegiado de CDMX frenara la construcción del aeropuerto en Santa Lucía.

El Décimo Tribunal Colegiado en materia administrativa de la Ciudad de México, puso en su resolutivo que de no otorgarse la suspensión, sí existiría un daño inminente e irreparable, pues existe el riesgo de que el cambio del proyecto y la conclusión del nuevo, se traduzca en una obra que cumpla con los estándares de seguridad que se requieren.

Te puede interesar: AMLO invoca como asunto de “Interés Nacional” para avanzar el Aeropuerto de Santa Lucía

Por su parte, el Tribunal Colegiado en materia administrativa del Decimosexto Circuito, concluyó que no procede conceder la suspensión provisional contra modernización o construcción de obra pública, pues se vulnera disposiciones de orden público.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos