Eugenio Hernández gozó de protección de Borge

Con la captura del ex gobernador de Tamaulipas (2005-2010), Eugenio Hernández Flores “Geño” – como se le conoce en la política– acusado de ope- raciones con recursos de procedencia ilícita y peculado, queda al descubierto un eslabón más de la maquinaria de corrupción que permeó durante la administración de Roberto Borge, quien le dio cobijo durante su gestión (2011-2016), como pago por el apoyo económico durante su campaña. Ariel Velázquez/Diario La Verdad Cancún Para nadie es desconocido que tanto Geño como su familia, recibieron la protección de Borge con el fin de que no fuera detenido, por lo que Quintana Roo, durante su gestión, se convirtió en santuario de prófugos de la justicia, puesto que también al ex gobernador de esa entidad Tomás Yarringtón también se le protegió. De esta forma, “Geño”, en la zona de Puerto Cancún, estableció su centro de operaciones en una lujosa residencia, donde su esposa Adriana González Lozano, entabló amistad con lo más granado de la socielité local. Los documentos catastrales del Ayuntamiento de Benito Juárez, registran la mansión con la clave SM ZT 27 LUC 69-2-71 INT C1, ubicada en Punta Paila, dentro de esa exclusiva zona, la más cara de Cancún y con valor aproximado de 120 millones de pesos. Otra persona más que estuvo protegida fue Mónica Andrea Roca Pérez, ex secretaria particular y amiga de Adriana González, cuando fungió como presidente del DIF Tamaulipas, y quien es sobrina del ex gobernador de ese estado Egidio Cantú. Apenas en marzo se detuvo a Roca Pérez en Estados Unidos por lavado de dinero bajo el expediente criminal LC17146, en la Corte de Distrito Sur, en Corpus Christi, Texas y que podría ser el motivo para que “Geño” fuera extraditado. Documentos hechos públicos por la Corte de Texas en 2015, señalan que tanto Roca como su madre, Marcia Pérez Cantú, y su hermana Marcia Roca Pérez, crearon en 2009 una empresa fachada con la que presuntamente se lavó dinero. La investigación contra Mónica se desprende de las declaraciones que hizo la ex funcionaria municipal de Reynosa y directiva de un banco texano, Cindy Gabriela Apac Recio, tras ser detenida en Hidalgo, Texas. Con esto, quien está también en peligro de ser detenida es Adriana González, quien recientemente dejó Cancún, de acuerdo a versiones de la policía.

Buscan a su esposa

Más nexos políticos

“Geño” absorbió gran parte de los gastos de campaña de Borge, producto de la relación que establecieron cuando estudiaron junto con otros personajes en el Tecnológico de Monterrey. Mientras Adriana González vivía como reina en el paradisiaco Cancún, en Estados Unidos de Norteamérica se fortalecían las investigaciones en su contra, principalmente por lavado de dinero, por lo que ahora es buscada por las autoridades acusadas de lavado de dinero. El encauzamiento criminal C-17-146, radicado en la Corte del Distrito Sur de Texas, con sede en Corpus Christi, establece que Mónica Andrea Roca Pérez, detenida en marzo de este año en Los Ángeles, California, es la principal blanqueadora de activos de Adriana González Lozano.Desde que Geño dejó la gubernatura de Tamaulipas en diciembre de 2010, se trasladó a vivir a uno de sus departamentos de la Torre Emerald del bulevar Kukulcán de la zona hotelera de Cancún, donde el senador del Partido Verde, Jorge Emilio González tiene varios condominios de lujo. Todo estaba bien, pero la felicidad de la familia Hernández González se acabó en mayo de 2012, cuando la entonces SIEDO ordenó asegurar diversos bienes del ex gobernador, 10 de ellos en Can- cún, Playa del Carmen y en la zona continental de Isla Mujeres. Desde entonces, Geño desapareció de la vida pública de Cancún, pero se le empezó a ver nuevamente en Tamaulipas, donde podría alcanzar la libertad bajo fianza en poco tiempo, según trascendió, si es que no lo extraditan antes o la PGR, hace efectiva las acusaciones en su contra.