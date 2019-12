Estudiantes del ITAM se DECLARAN en HUELGA tras la muerte de una alumna

Estudiantes del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), luego del presunto suicidio de Fernanda Michua Gantus el pasado 11 de diciembre, han decidido realizar un paro.

De acuerdo al periódico escolar, "El Supuesto", los alumnos iniciarán el paro el próximo lunes, aunque no indicaron cuándo terminaría este movimiento.

La decisión fue tomada luego de un homenaje que la comunidad estudiantil le hizo a Fernanda Michia, quien se habría quitado la vida por las exigencias escolares a las que estaba sometida en la institución.

Los estudiantes del ITAM, con su huelga, pretenden que la escuela se haga responsable de la salud mental de los alumnos y les ofrezca atención psicológica cuando lo requieran, pues reclamaron que en esa casa educativa se enfrentan a muchas presiones escolares.

Integrantes de dicha casa de estudios, con el hashtag #ITAMDateCuenta, han reclamado la carga de trabajo que hay en la institución y advirtieron sobre la necesidad de cuidar la salud mental de los alumnos.

Entre ellas destacó que la institución no cuenta con suficientes psicólogos y médicos para tender la salud mental de los jóvenes.

"No poder estudiar por tener ataques de pánico porque reprobar una materia te aterra no es normal, no está bien. Lo que está pasando en el ITAM no está bien", dijo Ana Paula en Twitter.